כיכר השבת

בגיל 82: שופטת בית המשפט העליון עדנה ארבל הלכה לעולמה

ארבל, מן הדמויות המשפיעות והסוערות בעולם המשפט הישראלי, נפטרה היום. מאחוריה קריירה ענפה שכללה את הובלת פרקליטות המדינה, כהונה בת עשור בעליון והכרעות בפרשיות השחיתות הציבורית הגדולות במדינה (משפט)

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עדנה ארבל (צילום: הדס פרוש)

שופטת בית המשפט העליון (בדימוס) ופרקליטת המדינה לשעבר, עדנה ארבל, הלכה לעולמה היום (רביעי) בגיל 82. הרשות השופטת פרסמה הודעת אבל רשמית, ובה נמסר כי צמרת מערכת בתי המשפט, ובראשם נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, משתתפים באבלן הכבד של שלוש בנותיה ומשפחתה. מועד הלווייתה יפורסם בהמשך.

ארבל הותירה חותם בלתי נמחק על דמותו של המשפט הציבורי והפלילי בישראל. היא החלה את דרכה בפרקליטות מחוז מרכז בשנת 1972 וכיהנה כפרקליטת המחוז, תפקיד במסגרתו הייתה מעורבת בטיפול בפרשת אוטובוס קו 300 ובסיוע לוועדת כהן לחקירת אירועי סברה ושתילה.

בהמשך כיהנה כשופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב במשך שמונה שנים, עד למינויה לתפקיד פרקליטת המדינה ה-8 בשנת 1996.

כפרקליטת המדינה הובילה ארבל קו תקיף במלחמה בשחיתות השלטונית והייתה חתומה על החלטות והמלצות דרמטיות בתיקי אישי ציבור בכירים, בהם אריאל שרון (בפרשת האי היווני), בנימין נתניהו (בפרשת עמדי), יעקב נאמן ואהוד אולמרט. בשנת 2004 מונתה לכהונה בבית המשפט העליון, שם ישבה על כס השיפוט במשך עשור שלם עד לפרישתה לגמלאות בהגיעה לגיל 70.

בית המשפט העליוןאריאל שרוןפרקליטות המדינהעדנה ארבל

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3
יש דין ויש דיין.
ברוך דיין האמת.
2
באבוד.. רינה
קינה
1
בסוף כולם נותנים דין וחשבון
דוד

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