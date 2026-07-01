ו"ר ועדת הבחירות המרכזית הוציא היום (רביעי) צו ארעי דרמטי המורה על הסרתו המיידית של סרטון שפורסם הן בחשבונות הדיגיטל הרשמיים של משרד ראש הממשלה והן בחשבונו האישי-פוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הצו הוענק בעקבות עתירה דחופה שהגישה עמותת "בוחרים בישראל". בעתירתה טענה העמותה כי הפרסום מהווה תעמולת בחירות אסורה, המבוצעת תוך שימוש לא חוקי בנכסי ציבור ובמשאבי מדינה רשמיים.

במרכז העתירה עומד סרטון המציג קטע מתוך דברים שנשא ראש הממשלה במהלך הערכת מצב רב-זירתית, שהתקיימה בהשתתפות פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל. בסרטון נראה נתניהו כשהוא מתייחס באופן ישיר ללחצים ולניסיונות שהופעלו עליו, לדבריו, להוציא אל הפועל עסקאות לשחרור החטופים במועד מוקדם יותר מזה שבו הם שוחררו בפועל.

בהחלטתו מתח יו"ר ועדת הבחירות ביקורת על אופן הפצת התיעוד וציין כי עצם הפרסום הסימולטני בשני הערוצים – הממלכתי והפוליטי – מייצר קושי משפטי מובנה. "הפרסום הבו-זמני מעורר קושי", הבהיר יו"ר הוועדה ופרש את האבסורד: "אם מדובר בתעמולת בחירות, אין מקום לפרסמה בחשבונות רשמיים; ואם אין מדובר בתעמולת בחירות, לא ברור מה התועלת בפרסומה גם בחשבון האישי-פוליטי".

בשלב זה, ומבלי לקבוע מסמרות או להכריע בשאלה העקרונית האם תוכן הסרטון אכן עולה כדי תעמולת בחירות אסורה, הורה יו"ר הוועדה על הסרת הסרטון מכלל הפלטפורמות והחשבונות של משרד רה"מ ושל נתניהו כסעד זמני, וזאת עד לתום הבירור והדיון בעתירה. מוועדת הבחירות המרכזית נמסר כי הדיון בעניין נמשך, והודעה נוספת תצא עם קבלת ההחלטה הסופית בתיק.