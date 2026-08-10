אוריך מאיים בתביעה נגד “ישראל היום”: “פרסום כוזב”

יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיגר היום (שני) באמצעות עורכי דינו מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגד העיתון “ישראל היום”, בעקבות הפרסום שלפיו יועצי ראש הממשלה העבירו לכאורה מידע מסווג לקטאר כדי לפגוע במצרים.

במכתב התראה שנשלח למו”לית העיתון מרים אדלסון ולעורך הראשי עמר לחמנוביץ’ דרשו עורכי דינו מהעיתון להפסיק את הפצת הטענה, להסיר את הפרסום ולפרסם תיקון והתנצלות.

במכתב נטען: “בפרסום טענתם כי מרשנו העביר לקטאר מידע מסווג שמקורו בדיונים ביטחוניים של מדינת ישראל. מדובר בפרסום כוזב, חמור וחסר כל בסיס”.

עוד טענו פרקליטיו של אוריך: “מרשנו מעולם לא קיבל מידע מסווג לצורך העברתו לקטאר, מעולם לא העביר לקטאר מידע מסווג או מידע שמקורו בדיונים ביטחוניים, ולא היה מעורב בכל פעולה מסוג זה”.

לדבריהם, החשדות שנחקרו בעניינו של אוריך לא עסקו בהעברת מידע מסווג לקטאר, והטענה שפורסמה בעיתון לא הוצגה לו במסגרת החקירה. עוד נטען כי גם ההצלבה שתוארה בגוף הכתבה אינה מוכיחה את הטענה המרכזית, אלא מתייחסת לקיומם של דיונים ביטחוניים ושל פרסומים הנוגעים למצרים.

פרקליטיו של אוריך הוסיפו: “ייחוס הדברים ל’מקור ביטחוני’ והוספת המילה ‘לכאורה’ אינם מכשירים פרסום כוזב ואינם פוטרים גוף תקשורת מחובתו לבדוק בקפדנות תשתית עובדתית קודם לפרסום האשמה כה חמורה”.

במכתב נדרש “ישראל היום” להסיר את הפרסום מהאתר, מהעיתון המודפס, מהרשתות החברתיות וממנועי החיפוש, ולפרסם תיקון והתנצלות במיקום ובהבלטה התואמים לפרסום המקורי. עוד נדרש העיתון להבהיר כי אין בידיו תשתית המאמתת שאוריך קיבל או העביר לקטאר מידע מסווג.

בנוסף דורשים עורכי הדין למסור את זהות המקור שעליו התבסס הפרסום, את ההתכתבויות עמו ואת החומרים הקשורים לידיעה. במכתב הוקצב לעיתון זמן להשיב לדרישות עד יום שלישי, 11 באוגוסט, בשעה 10:00. אם הדרישות לא ייענו, נכתב כי אוריך שומר לעצמו את הזכות לנקוט הליכים משפטיים.

ב"ישראל היום" סירבו להגיב לדברים.