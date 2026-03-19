השם לא קשור - המוזיקה דווקא כן // ביקורת אלבום

הזמר והיוצר משה טישלר, השיק השבוע את אלבומו הרביעי (האלבום המקורי השלישי שלו). הפעם מדובר כמיטב האופנה באלבום EP קצר עם ארבעה שירים בשם "ME לי".

טישלר שפרץ לעולם המוזיקה החסידית לפני כשמונה שנים, הפך לזמר חתונות מצליח בארה"ב, אך ככזה שלמד בתור בחור בישראל, הוא מחובר חזק גם לעולם המוזיקה החסידית בישראל ושר נפלא גם בעברית, כפי שניתן לשמוע באלבום החדש. >> למגזין המלא - לחצו כאן ההפקה המוזיקלית מתחלקת בין שיר אחד של המעבד החדש יחסית, אחד הכוחות העולים במוזיקה היהודית, נחום לויטן, נכדו של המלחין האגדי, אייבי רוטנברג, כשלויטן גם הלחין שלושה משירי האלבום. שיר אחד של יענקי פוזן ומשה יעקב, שניהם גם מעבדים מוכשרים שהחלנו לשמוע את שמם יותר ושני שירים של האחים המוכשרים מישראל, אייל ויאיר שריקי. האלבום נפתח עם "יגעתי", אותו הלחין והפיק מוזיקלית נחום לויטן, מדובר בשיר חסידי קצבי רוקיסטי עם נגיעות אלקטרוניות עדכניות. טישלר בחר לצלם את הקליפ המושקע דווקא בישראל עם צוות ישראלי בבימויו של שרולי ברונכר.

- צילום: יצחק קלמן, בימוי: שרולי ברונכר | צילום: צילום: יצחק קלמן, בימוי: שרולי ברונכר 10 10 0:00 / 2:58 ( צילום: יצחק קלמן, בימוי: שרולי ברונכר )

השיר הבא אחריו כבר בטעם ישראלי לגמרי "ילד טוב" דואט בעברית עם הזמר קובי ברומר. את המילים כתב זמר ויוצר מוכשר ומוכר - איציק דדיה והלחן משותף לדדיה, נחום לויטן וטישלר עצמו. ההפקה המוזיקלית של השריקים. טישלר אמנם אמריקאי אבל השירה שלו בעברית בוצעה היטב וברמה גבוהה וניכר שהפקת השירה שמה דגש על איכות ההגייה. ברומר מביא לשיר את האנרגיות וההגשה המשובחת שלו והשילוב שלהם טוב מאד. זהו שיר קצר מאד של שתיים וחצי דקות שמשאיר את המאזין עם טעם של עוד.

לאחריו חוזר טישלר למוזיקה החסידית עם "אילן". שיר קצבי בסגנון דיסקו עם נגיעות פאנק. גם פה הלחן של נחום לויטן כשההפקה המוזיקלית של יענקי פוזן ומשה יעקב. זהו שיר שמכוון ככל הנראה לחתונות בשל הפתיח של השיר "ענבי הגפן בענבי הגפן". שאר המילים של "אילן" המוכר לנו מטו' בשבט. זהו קצת שילוב מיותר בעיניי, אולי בניסיון להפוך את שיר הט"ו בשבט לשיר שמתאים לכל השנה ולאירועים בהם טישלר מופיע.

את האלבום הקצר חותם השיר "מזמור שיר" בלחנו של גבריאל דרילמן. שיר איטי ומרגש לכבוד השבת. העיבוד המוזיקלי הקלאסי של השריקים, נשמע כמו של המוזיקה החסידית בימיה הגדולים של שנות ה-90. טישלר נשמע מצוין עם שירה עוצמתית ומלאת רגש כאחד.

אני חייב לציין שלאחר שמיעת האלבום אין לי עדיין שמץ של מושג מדוע נקרא האלבום - "ME לי". אני מבין שזה משחק מילים המשלב אנגלית ועברית אך הוא לא קשור לאף אחד משירי האלבום הזה.

טישלר הוא זמר מצוין ואנרגטי עם קול טוב והגשה מלאת עוצמה. הוא שר נפלא מוזיקה חסידית וגם בעברית ובהחלט מגיע לו יותר קרדיט כאחד הזמרים שכדאי לכם לשים אליהם לב.