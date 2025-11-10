המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הורה אתמול לחברי סיעת 'דגל התורה' להצביע נגד חוק עונש מוות למחבלים בהצבעה במליאת הכנסת. כזכור, בעבר התבטא הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, נגד חקיקת עונש מוות למחבלים. ואיך יכריעו באגודת ישראל? כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

החגיגה נגמרת

חודשים לאחר פרישת ש"ס ו'יהדות התורה' מהממשלה, במחאה על אי העברת חוק הגיוס והדרת מעמד תלמידי הישיבות, נציבות שירות המדינה החליטה לעשות סוף למשחק הכפול של הסיעות החרדיות והחליטה לפטר עשרות עובדים בלשכות השרים לשעבר. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

צפירת הרגעה

במהלך שיעורו השבועי בשפת האנגלית בביתו לתושבי חו"ל, התייחס בשבוע האחרון הפוסק וראש הישיבה הגאון רבי משה שטרנבוך לבחירתו של ממדאני, ואמר שאסור לדאוג. "הוא אולי רוצה לעשות רע, ואולי גם יכול, אבל אם הקב"ה לא ירצה, הוא יהיה עצלן ולא יעשה כלום". כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

אוי אוי אוי

את מכתבו הארוך נגד חוק הגיוס המסתמן, חותם זקן רבני ברסלב הגרי"מ שכטר בזעקה גדולה: ״אוי אוי אוי"… ואנחנו כאן במעיריב יודעים לומר – אוי אוי אוי לאלו שלוחמים בעולם התורה ומנסים לפגוע בציבור בחורי הישיבות – וכמו שהפצ"רית נפלה ככה גם אנשים נוספים צפויים ליפול אם ימשיכו באותה שיטה כי אם נפול תיפול לפניו וגו'.