כיכר השבת
השלב האחרון במלחמה?

דיווח דרמטי: הפנטגון נערך לפעולה קרקעית באיראן, אלפי חיילים הגיעו למזרח התיכון

הפנטגון מתכונן לשבועות של מבצעים קרקעיים מצומצמים באיראן | 5,000 לוחמי מרינס ומלחים הגיעו למזרח התיכון | טראמפ טרם אישר את התוכניות (יומן מלחמה)

צנחנים של צבא ארה"ב במהלך אימון (צילום: by Airman 1st Class David S. Calcote)

בעוד מדינת ישראל ממשיכה בגל התקיפות נגד יעדי המשטר האיראני, מתברר כי נערכת לשלבהבא במלחמה.

על פי דיווח של 'הוושינגטון פוסט' הלילה, הפנטגון נערך לשבועות של מבצעים קרקעיים מצומצמים בשטח - זאת על אף שנשיא ארצות הברית טרם אישר את התוכניות המבצעיות.

הדיווח מגיע על רקע הגעתם של אלפי חיילים אמריקנים למזרח התיכון בימים האחרונים. גורמים ביטחוניים בכירים בארה"ב אישרו ל'ניו יורק טיימס' כי כוח של 2,500 לוחמי מרינס ו-2,500 מלחים הגיע אתמול לאזור במסגרת קבוצת התקיפה של ספינת הצליחה האמפיבית "טריפולי".

על פי הדיווחים, כל מבצע קרקעי פוטנציאלי יהיה מצומצם יותר מפלישה בקנה מידה מלא. גורמים רשמיים בפנטגון מסרו לעיתון כי במבצע עשויים להשתתף כוחות מיוחדים לצד כוחות חיל רגלים מן השורה, אך לא מדובר בפעולה צבאית רחבת היקף כמו הפלישה לעיראק או לאפגניסטן.

במקביל, גם בריטניה מצטרפת להיערכות הימית. על פי דיווח ב'טיימס' הבריטי, לונדון תשלח את ספינת הנחיתה האמפיבית RFA Lyme Bay לסייע בפתיחת מצר הורמוז. ההיערכות הבריטית מצטרפת למאמצים האמריקניים להבטיח את חופש השיט בנתיבים הימיים החיוניים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר