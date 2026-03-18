כיכר השבת
יומן מלחמה

השפעת המלחמה על הבחירות וקבורת חוק הגיוס | רוני רימון מנתח בריאיון

היועץ האסטרטגי רוני רימון התארח לריאיון בתוכנית 'יומן מלחמה' וסיפק ניתוח פוליטי באשר לקבורת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, שעשוי להכאיב לאוזניים חרדיות | וגם: השפעת המלחמה עם איראן על הבחירות הקרובות • צפו (פוליטי)

2תגובות
היועץ האסטרטגי רוני רימון התארח בתוכנית 'יומן מלחמה' וסיפק ניתוח פוליטי באשר לסיכוי והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, שעשוי להכאיב לאוזניים חרדיות.

לדבריו, נתניהו הצליח למצב את עצמו מחדש כ"מר ביטחון" ולדחוק לשוליים את מחדלי השבעה באוקטובר.

בנוגע לחוק הגיוס, רימון נחרץ: "חוק הגיוס נקבר בקדנציה הזו". לדבריו, נתניהו השתמש במלחמה כתירוץ האולטימטיבי כדי "למרוח" את השותפות החרדיות. "אם יש זירה אחת שבה נתניהו השיג 'ניצחון מוחלט', זה מול ראשי המפלגות החרדיות. הוא דחה אותם פעם אחר פעם עם תירוצים – פעם רפורמה, פעם תקציב, ועכשיו המלחמה. בסוף, החרדים תמכו בתקציב וחוק גיוס אין".

רימון מעריך כי בבחירות הבאות, נתניהו לא ידבר על גיוס או על המחדל, אלא על חיסול חמינאי ועל שיתוף הפעולה עם טראמפ, תוך שימוש ב"נגטיב" הקבוע: הפחדה מפני קואליציה עם המפלגות הערביות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הבגץ לא יעביר כל חוק גיוס אלה אם יהיה ממשלת שמאל וחרדים...להתעורר
להתפקח
החוק לא עבר בכנסת לא בגלל בגץ, אלא כי הציבור כבר לא נותן לגיטימציה לפטור והחכים לא מוכנים להצביע בעד. עד שלא יובן שזאת הבעיה יהיה קשה להתמודד עם זה
שי

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר