היועץ האסטרטגי רוני רימון התארח בתוכנית 'יומן מלחמה' וסיפק ניתוח פוליטי באשר לסיכוי חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, שעשוי להכאיב לאוזניים חרדיות.

לדבריו, נתניהו הצליח למצב את עצמו מחדש כ"מר ביטחון" ולדחוק לשוליים את מחדלי השבעה באוקטובר.

בנוגע לחוק הגיוס, רימון נחרץ: "חוק הגיוס נקבר בקדנציה הזו". לדבריו, נתניהו השתמש במלחמה כתירוץ האולטימטיבי כדי "למרוח" את השותפות החרדיות. "אם יש זירה אחת שבה נתניהו השיג 'ניצחון מוחלט', זה מול ראשי המפלגות החרדיות. הוא דחה אותם פעם אחר פעם עם תירוצים – פעם רפורמה, פעם תקציב, ועכשיו המלחמה. בסוף, החרדים תמכו בתקציב וחוק גיוס אין".

רימון מעריך כי בבחירות הבאות, נתניהו לא ידבר על גיוס או על המחדל, אלא על חיסול חמינאי ועל שיתוף הפעולה עם טראמפ, תוך שימוש ב"נגטיב" הקבוע: הפחדה מפני קואליציה עם המפלגות הערביות.