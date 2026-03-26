אנחנו נמצאים בסיומו של השבוע הרביעי למערכה הגורלית מול ציר הרשע, ובעוד הדיבורים על משא ומתן בין ממשל טראמפ לאיראן מתגברים, השאלות בשטח רק הולכות ומחריפות. האם מדובר בסיפור כיסוי להחרפת הלחימה, או שמא אנחנו בדרך להסדר מדיני שישאיר את הבעיות המרכזיות על כנן? בתוכנית "יומן מלחמה" בהגשת ישי כהן ויוסי סרגובסקי סיכמו המומחים את תמונת המצב המורכבת.

עוזי דיין: "להחליף את אסטרטגיית היציאה באסטרטגיית ניצחון"

סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף במיל' עוזי דיין, התייחס בדאגה לנטייה האמריקאית לחתור לסיום מהיר. "יש לאמריקאים נטייה להגיד 'השמדנו, אפשר ללכת הביתה'", הזהיר דיין. לשיטתו, ישראל חייבת להציב קווים אדומים ברורים: הוצאת האורניום המאושר מחוץ לאיראן, ביקורות חודרניות, ובעיקר - אי הסכמה להפסקת אש בלבנון שתשאיר את חיזבאללה על הגבול.

בנוגע לגזרה הצפונית, דיין מציע פתרון רדיקלי: "צריך לכבוש את השטח עד הליטני, להשמיד תשתיות וליצור 'תחום מוות' שימנע ירי נ"ט ופשיטות על יישובי הגליל. זה לא יחסל את הרקטות, אבל ייתן ביטחון לתושבים".

יוני בן מנחם: "הסעודים הם המדד האמיתי"

המזרחן הבכיר יוני בן מנחם דחה את הטענות על חוסר תיאום בין נתניהו לטראמפ. "ראש הממשלה מעודכן היטב בצעדיו של הנשיא. כל הפרשנויות על 'חולשה' של טראמפ הן פוליטיות", קבע.

לדבריו, הסיבה שסעודיה ומדינות המפרץ עדיין עומדות מהצד היא פשוטה: הן לא מאמינות שהמשטר בטהרן קרוב לקריסה. "הם מכירים את איראן טוב מאיתנו. ברגע שתראה את מדינות המפרץ מצטרפות לקואליציה ותוקפות - זה יהיה הסימן שהמשטר באמת בדרך ליפול".

בן מנחם שרטט את תרחיש המיטוט: קריסת המוסדות הצבאיים, מרד בפריפריה של המיעוטים (כורדים ובלוצ'ים) וחיפוי אווירי של צה"ל על המפגינים בטהרן.

ד"ר אבנר סער: "עבור איראן – הישרדות היא ניצחון"

המומחה לניהול משא ומתן, ד"ר אבנר סער, הסביר את הפער התרבותי שבין המערב לאיראן. "אנחנו חיים בעידן ה-Chat GPT ורוצים תוצאות כאן ועכשיו. האיראנים, לעומת זאת, פועלים לפי פתגם ערבי עתיק: 'הבדואי לקח את נקמתו אחרי 40 שנה ואמר שמיהר'".

שר הסביר כי עבור האייתוללות, עצם העובדה שהם שורדים מתקפה משולבת של ארה"ב וישראל נחשבת לניצחון אדיר בעולם השיעי. "הגרעין עבורם הוא תעודת ביטוח והישרדות. אם לא נביא להחלפת המשטר או לפירוק מוחלט של היכולות, הם יצאו מהאירוע הזה מחוזקים ואכזריים יותר".

