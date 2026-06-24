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מזל טוב!

הזמר משה דוד וייסמנדל חגג ברית לבנו השלישי - זה השם שניתן לרך הנולד

הזמר חגג היום ברית מילה לבנו השלישי בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה החסידית • הזמר בנצי שטיין שר וסייע בכיבודי הברית | ויקרא שמו בישראל: נפתלי צבי אריה (חרדים)

שמחת הברית
שמחת הברית| צילום: צילום: מויש

שמחה גדולה השתררה היום (רביעי) בקרב עולם המוזיקה החסידית, כאשר הזמר והמלחין משה דוד וייסמנדל חגג ברית מילה לבנו השלישי. השמחה התקיימה בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה החסידית, שהגיעו לשמוח עם המשפחה המאושרת.

ויקרא שמו בישראל: נפתלי צבי אריה. השם נבחר בקפידה על ידי ההורים המאושרים, והברית התקיימה באווירה חגיגית ומרוממת.

בנצי שטיין שר וסייע בכיבודים

אחד המרגעים המיוחדים בברית היה כאשר הזמר והמלחין בנצי שטיין, חבר קרוב של המשפחה, לא רק הגיע לשמוח עם החתן והכלה, אלא גם שר במהלך השמחה וסייע בכיבודי הברית. שטיין, הידוע בשיתופי הפעולה שלו עם וייסמנדל, הוסיף נופך מיוחד לאירוע.

כזכור, שני הזמרים שיתפו פעולה בעבר במספר פרויקטים מוזיקליים מוצלחים. בין היתר, הם הופיעו יחד במחרוזת מרגשת "בעת נעילת שער" יחד עם אהרל'ה סמט ומוטי ויזל, שזכתה להצלחה רבה בקרב הציבור החסידי.

מקריירה מוזיקלית מצליחה לשמחת משפחה

משה דוד וייסמנדל, שזכה להצלחה רבה בשנה האחרונה עם אלבום הבכורה שלו "בקול נעים", ממשיך לשלב בין הקריירה המוזיקלית המצליחה שלו לבין חיי המשפחה. רק לפני מספר שבועות הוא הופיע במופע ענק בבנייני האומה, שם ביצע את הלהיט "כי ימינך" על במת 360 מעלות מרשימה מול אלפי בני ישיבות.

הזמר, חסיד סקווירא, ידוע גם בשיתופי פעולה עם זמרים נוספים מהחצר. בשנה שעברה הוא הוציא יחד עם שמוליק לונגר ואברימי לונגר את הסינגל התוסס "שהחינו", ללחנו של יעקב יוסף בוקסבוים, שהולחן במיוחד לכבוד הכנסת ספר תורה היסטורית בחסידות סקווירא.

המשפחה, החברים והמעריצים מאחלים למשפחת וייסמנדל מזל טוב ושיזכו לגדל את הרך הנימול לתורה לחופה ולמעשים טובים, ושיזכה להמשיך את מסורת המוזיקה החסידית המשפחתית.

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