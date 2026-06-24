שמחת הברית - צילום: מויש שמחת הברית | צילום: צילום: מויש 10 10 0:00 / 2:00

שמחה גדולה השתררה היום (רביעי) בקרב עולם המוזיקה החסידית, כאשר הזמר והמלחין משה דוד וייסמנדל חגג ברית מילה לבנו השלישי. השמחה התקיימה בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה החסידית, שהגיעו לשמוח עם המשפחה המאושרת.

ויקרא שמו בישראל: נפתלי צבי אריה. השם נבחר בקפידה על ידי ההורים המאושרים, והברית התקיימה באווירה חגיגית ומרוממת.

מקריירה מוזיקלית מצליחה לשמחת משפחה

משה דוד וייסמנדל, שזכה להצלחה רבה בשנה האחרונה עם אלבום הבכורה שלו "בקול נעים", ממשיך לשלב בין הקריירה המוזיקלית המצליחה שלו לבין חיי המשפחה. רק לפני מספר שבועות הוא הופיע במופע ענק בבנייני האומה, שם ביצע את הלהיט "כי ימינך" על במת 360 מעלות מרשימה מול אלפי בני ישיבות.

הזמר, חסיד סקווירא, ידוע גם בשיתופי פעולה עם זמרים נוספים מהחצר. בשנה שעברה הוא הוציא יחד עם שמוליק לונגר ואברימי לונגר את הסינגל התוסס "שהחינו", ללחנו של יעקב יוסף בוקסבוים, שהולחן במיוחד לכבוד הכנסת ספר תורה היסטורית בחסידות סקווירא.

המשפחה, החברים והמעריצים מאחלים למשפחת וייסמנדל מזל טוב ושיזכו לגדל את הרך הנימול לתורה לחופה ולמעשים טובים, ושיזכה להמשיך את מסורת המוזיקה החסידית המשפחתית.