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יצחק ראשי חושף

"פלטתי יותר מדי": הסודות מאחורי מופע ה-45 של אברהם פריד

מה מכינים לאברהם פריד לרגל 45 שנות קריירה? אילו חיבורים מפתיעים צפויים על הבמה, ומה הקשר לעולם הקולנוע? יצחק ראשי, האיש שמאחורי "חסידות בקלאס", הגיע לאולפן כיכר השבת לשיחה עם יוסי סרגובסקי. הוא פיזר רמזים, שמר את הקלפים קרוב לחזה וחשף כמה סיפורים מסקרנים מאחורי הקלעים | צפו בריאיון (מוזיקה)

יס
יוסי סרגובסקי
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יצחק ראשי, מפיק "חסידות בקלאס", חושף בריאיון ליוסי סרגובסקי את ההפתעות שמכינים למופע ה-45 של אברהם פריד - צפו
יצחק ראשי, מפיק "חסידות בקלאס", חושף בריאיון ליוסי סרגובסקי את ההפתעות שמכינים למופע ה-45 של אברהם פריד - צפו (צילום: כיכר השבת)

יש מרואיינים שמגיעים לאולפן ומגלים הכול. יצחק ראשי, המפיק שמאחורי מופעי הענק של "חסידות בקלאס", הגיע לאולפן כיכר השבת עם לא מעט דברים לספר, אבל דווקא את הסודות הגדולים הוא העדיף לשמור לבמה.

בריאיון עם יוסי סרגובסקי הוא סיפר על ההכנות למופעים החגיגיים לציון 45 שנות הקריירה של אברהם פריד, על החיבורים הלא שגרתיים בין האמנים ועל הפתעה אחת שמגיעה מעולם הקולנוע.

כשסרגובסקי ניסה לחלץ ממנו אפילו דואט מפתיע אחד, ראשי נעל את השפתיים: "אני לא יכול לחשוף לך כלום. מילה לא מוציא!"

אבל הרגע המשעשע באמת התרחש דווקא מאחורי הקלעים. בזמן שהשניים ישבו באולפן ודיברו על הביקוש המטורף, המציאות בחוץ לא טרחה להמתין לסיום הריאיון: מלאי הכרטיסים אזל. בקצב הזה, עוד מעט גם ריאיון עם המפיק יהיה צריך להזמין מראש.

ומה בכל זאת הצליח סרגובסקי להוציא ממנו? איזה רגע כמעט השתבש מאחורי הקלעים, מה עומד מאחורי בחירת האמנים, ואיזו הפתעה ראשי מבטיח שתיגע גם בצעירים וגם במבוגרים?

צפו בריאיון המלא באולפן כיכר השבת.
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