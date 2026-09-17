בעיצומו של גל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה היהודית, מקבל הקהל מתנה מיוחדת במינה: הזמר והיוצר אבי שפרונג משיק סינגל חדש ומרגש בשם 'מעט טוב', יצירה שנולדה ממפגש עם מילים קדושות של ר' נחמן מברסלב זיע"א. השיר, שנכתב רק לפני שבוע וחצי, מביא מסר עמוק על התקרבות לבורא עולם דווקא מתוך רגעי הריחוק.

את היצירה החדשה הלחין וכתב שפרונג בעצמו, כשהוא שואב השראה ממילות רבי נחמן: 'וּבֶאֱמֶת כָּל הַהִתְרַחֲקוּת הוּא רַק כֻּלּוֹ הִתְקָרְבוּת' (ליקוטי מוהר"ן תנינא, מ"ח). המילים הקדושות הללו מהוות את הבסיס הרעיוני לשיר, המעביר מסר של תקווה ואמונה בכל מצב. השיר עוסק באותם רגעים שבהם האדם נמצא הכי רחוק שיש, ומזכיר שדווקא מתוך המקום הזה צריך להתאמץ קצת למצוא בתוכו נקודה אחת קטנה כדי לקבל תקווה ולהתחיל לשוב. המסר מתחבר ישירות לחוויה האנושית של עליות וירידות רוחניות, ומעניק כלים להתמודדות עם רגעי קושי.

10 10 0:00 / 3:39

מיד לאחר שהשיר נכתב, נכנס שפרונג לאולפן יחד עם אליה נתנאלי, שותפו להפקות רבות. השניים ביצעו יחד את ההפקה המוזיקלית, כשהם משלבים את הניסיון המשותף שלהם ביצירת מעטפת צלילית מרגשת. את המיקס והמאסטרינג ביצע איצי ברי, שהעניק לשיר את הצליל המקצועי והמלוטש.

הסינגל החדש מצטרף לגל של יצירות מוזיקליות שיצאו לאור בימים האחרונים. מוטי שטיינמץ השיק פרויקט מיוחד על סיפור מצמרר ממחנה מידנק, שרוליק כהן הגיש ביצוע חסידי לטענת הסנגוריה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, ואורי גרינוולד ואלחנן ענבל חברו לדואט מרגש על התורה הקדושה.

אבי שפרונג

שפרונג, שידוע ביכולתו להעביר מסרים רוחניים עמוקים דרך מוזיקה, מצליח גם הפעם ליצור יצירה שנוגעת ישירות ללב. השילוב בין המילים הקדושות של ר' נחמן מברסלב לבין הלחן המקורי והעיבוד המוזיקלי העכשווי יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית המחברת בין המסורת לבין יצירה יהודית עכשווית.