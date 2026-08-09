עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע פרויקט מיוחד במינו: קעמפ 'גן ישראל צבא הרבי' בלוד משחרר קליפ עוצמתי ומרגש בשם 'קולולוד', המביא אל המסך את האנרגיה והחיות החסידית של מאות ילדים ומפקדים שהשתתפו בקיץ הגדוש שהסתיים לפני זמן קצר. הפרויקט, שמשלב ביצוע מוזיקלי ברמה גבוהה עם תיעוד מרהיב מהשגרה הסוערת של הקעמפ, מציע חוויה שונה לחלוטין מהמוכר.

בניגוד לקליפים רבים שמתמקדים בזמר בודד או בהפקה אולפנית, 'קולולוד' בוחר בכיוון של ביצוע קבוצתי אותנטי - מאות חיילי הקעמפ שרים יחד, מתוך החוויה האמיתית שעברו במהלך הקיץ. הקליפ מבוסס על השיר 'הוא עומד במקומו הקבוע', ובמרכזו עומד שיח מרגש בין חייל למפקדו: החייל שואל על ההעלם וההסתר שבהם אנו נמצאים, והמפקד מחזק אותו באמונה ובביטחון כי "הרבי פה, הוא המנהיג והוא הרועה הנאמן".

שמחה פרידמן בניצוח והפקה מורכבת

את הקליפ מוביל הזמר החסידי שמחה פרידמן, שמנצח ומבצע את השיר יחד עם חיילי הקעמפ. פרידמן, המוכר כאחד הזמרים המובילים בז'אנר החסידי, מעניק לפרויקט את האנרגיה והדרייב המיוחדים שלו. הביצוע משלב שירה מרגשת של הילדים והצוות בכמה קולות, לצד תיעוד מרהיב מהשגרה הסוערת של הקעמפ - החל מרגעי הלימוד והתפילה, דרך מסדרים עוצמתיים ופעילויות שטח ועד להתוועדויות המבטאות קשר בין המפקדים לחיילים.

הפרויקט המורכב יצא לפועל לאחר הכנות קפדניות ותכנון מוזיקלי מדוקדק. ההפקה הקולית בוצעה על ידי מענדי חדד, ההקלטות בוצעו על ידי שמוליק סופר ויוסף יצחק ביטון, והעיבוד והמיקס הסופי הופק על ידי יוסף יצחק ביטון. את הצילום והעריכה של הקליפ ביצע זלמן ליברמן, שהצליח ללכוד את האווירה המיוחדת של הקעמפ ולהעביר אותה אל המסך בצורה מרגשת ואותנטית.

מסר של אמונה וחיבור לרבי

מעבר להפקה המוזיקלית המרשימה, הקליפ מעביר מסר עמוק של אמונה וביטחון. השיח בין החייל למפקד מייצג את המאבק הפנימי של כל אחד מאיתנו - תחושת ההעלם וההסתר מול האמונה השלמה שהרבי נמצא איתנו תמיד. המילים "הרבי פה, הוא המנהיג והוא הרועה הנאמן" חוזרות לאורך הקליפ ומחזקות את המסר המרכזי של קשר בלתי פוסק לרבי ולדרכו.

התוצאה הסופית היא ביצוע סוחף ומלא רגש, המבטא כראוי את ההשקעה הבלתי פוסקת ואת הרוח המיוחדת של הצוות המסור וחיילי הקעמפ. הקליפ משקף את החוויה האמיתית שעברו הילדים במהלך הקיץ - שילוב של לימוד, תפילה, פעילויות והתוועדויות שכולן מכוונות למטרה אחת: לחזק את הקשר לרבי ולדרכו החסידית.

הנהלת הקעמפ, המורכבת מהת' לוי יצחק ישעיהו, הת' זלמן ליברמן, ר' מענדי ליפשיץ ור' מענדי הלל, מביעה תודה והערכה לכל השותפים שנטלו חלק בהפקת הפרויקט המיוחד. הקליפ מהווה עדות לעבודה המסורה והמקצועית שהושקעה בקעמפ לאורך כל הקיץ, ומציג את הפירות של השקעה זו בצורה מרגשת ומעוררת השראה.