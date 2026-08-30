עולם המוזיקה היהודית מקבל השבוע יצירה מיוחדת במינה לימי הרחמים: הזמר והיוצר לייזר ברוק משיק הלחמה חדשה שמשלבת את מילות 'הוא אלוקינו' מתפילת מוסף עם המנגינה המוכרת של 'עננו' שהלחין יצחק פוקס. הפרויקט, שנולד מתוך כיסופים אישיים לחודש הרחמים והסליחות, מציע פרשנות מחודשת למילים המוכרות מבית הכנסת.

בניגוד לסינגלים רבים שמשוחררים לקראת ימי הרחמים, ההלחנה של ברוק נולדה מתוך רגע של השראה אמיתית. כפי שמסר הזמר, הרעיון עלה בראשו בבוקר אחד כשחשב על תפילת מוסף בחודש אלול, והוא החליט לשלב את מילות 'הוא אלוקינו' עם המנגינה המרגשת של 'עננו'. התוצאה היא שילוב ייחודי שמחבר בין שני מרכיבים מוכרים ליצירה חדשה לגמרי.

את הביצוע ביצע ברוק בעצמו עם גיטרה, תוך שמירה על העומק הרוחני של המילים והמנגינה. העריכה המוזיקלית חתומה על ידי גימני, שהצליח ליצור מעטפת צלילית פשוטה אך מרגשת שנותנת מקום למילים ולמנגינה המרכזיות. הבחירה בביצוע אקוסטי עם גיטרה מעניקה לשיר אופי אינטימי ואישי שמתאים לאווירת התקופה.

המסר המרכזי של ההלחנה נוגע בנקודה עמוקה של תפילה ובקשה. מילות 'הוא אלוקינו' מתפילת מוסף, המשולבות עם מנגינת 'עננו' המבטאת תחינה ובקשה לרחמים, יוצרות שילוב עוצמתי שמדבר אל כל אחד ואחד. זהו ניסיון להעניק קול חדש למילים המוכרות ולהפוך אותן לחוויה מוזיקלית שמלווה את המתפללים בימי הרחמים.

הפרויקט מצטרף לשורה של יצירות מוזיקליות שמשוחררות בימים אלו לקראת חודש אלול והימים הנוראים. בניגוד לפרויקטים גדולים עם הפקות מורכבות, ההלחנה של ברוק מציעה גישה פשוטה ואותנטית שמדגישה את המילים והמנגינה עצמן, ללא תוספות מיותרות.