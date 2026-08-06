עולם המוזיקה החסידית מקבל השבוע פרויקט מוזיקלי שונה לחלוטין מהמוכר: ארגון Thank You Hashem מארה"ב משחרר את 'שבת Upmix' - מחרוזת מוזיקלית ייחודית שנמשכת 16 דקות רצופות ומציעה חוויית האזנה סוחפת במיוחד. הפרויקט, שמגיע בביצועו המרשים של הזמר משולם זושא, מכוון למטרה אחת ברורה: להכניס את כולנו באווירה הכי מרוממת לקראת שבת קודש.

כל השבוע כולו מתנקז לרגע אחד עוצמתי - כניסת השבת. הפרויקט 'שבת Upmix' לוקח את חוויית ההכנה לשבת צעד אחד קדימה, ומציע רצף ניגונים מלא אנרגיה שמלווה את השעות האחרונות לפני כניסת המלכה. בניגוד לסינגלים בודדים, המחרוזת יוצרת זרימה מוזיקלית רציפה שמעלה את האנרגיה בהדרגה ומכינה את הנפש והגוף לקדושת היום.

משולם זושא בביצוע סוחף

על הטירוף המוזיקלי הזה מנצח משולם זושא, שמעניק לפרויקט את האנרגיה והדרייב המיוחדים שלו. זושא, שהוכיח את עצמו כאחד הזמרים המובילים בז'אנר החסידי, מביא לכל ניגון את הכוח הווקאלי והרגש שהופכים את ההאזנה לחוויה. הביצוע שלו מלא קצב ואנרגיה, ומוביל 16 דקות רצופות של מוזיקה מעיפה שמכוונת ישר ללב.

הסגנון הייחודי של זושא, המשלב בין ביצוע חסידי אותנטי לבין אנרגיה עכשווית, מעניק למחרוזת את האופי המיוחד שלה. כל ניגון מתחבר לבא אחריו בצורה טבעית, ויוצר מסע מוזיקלי שמתחיל בקצב מתון ומגיע לשיא של שמחה ורוממות. המסר ברור: להגביר את הווליום, להצטרף לשירה, ולהיכנס לשבת בשיא הכוח.

הפקה מוזיקלית מהשורה הראשונה

את העיבוד וההפקה המוזיקלית ביצעו איזי דריהם ומנדי פורטנוי, שני מפיקים מהשורה הראשונה בעולם המוזיקה החסידית. השניים הצליחו להעניק ל'שבת Upmix' מעטפת צלילית עשירה ומודרנית, שמחברת בין אלמנטים מסורתיים לבין הפקה עכשווית. השילוב בין כלי נגינה אקוסטיים לבין סאונדים אלקטרוניים יוצר תוצאה מוזיקלית שמתאימה במיוחד לעידן הנוכחי.

את המקהלה ביצעה מקהלת 'נשמה', שמעניקה לפרויקט את העומק הווקאלי והרגש המיוחד. הקולות המשולבים יוצרים אווירה של שמחה קהילתית, שמזכירה את האווירה המיוחדת של קבלת שבת בחצרות החסידיות. העיצוב הגרפי והפרויקט הוא של זעירא, שיצר חוויה ויזואלית שמשלימה את החוויה המוזיקלית.

ארגון Thank You Hashem מאחורי הפרויקט

הפרויקט מגיע מארגון Thank You Hashem מארה"ב, שהוכיח את עצמו כיוזם פרויקטים מוזיקליים ייחודיים בעולם החסידי. הארגון, שמטרתו לחזק את הקשר עם הקב"ה דרך מוזיקה ושמחה, בחר הפעם להתמקד בחוויה המיוחדת של כניסת השבת. הרעיון מאחורי 'שבת Upmix' הוא פשוט אך עוצמתי: ליצור כלי מוזיקלי שילווה משפחות בשעות האחרונות לפני השבת, ויעזור להן להיכנס ליום המנוחה באנרגיה חיובית ומרוממת.

הפרויקט זמין כעת ביוטיוב, ומציע חוויית האזנה שונה מהמוכר. במקום להאזין לשיר בודד, המאזינים מקבלים מסע מוזיקלי שלם שמתאים במיוחד לליווי ההכנות האחרונות לשבת - בישול, ניקיון, הכנת השולחן, או פשוט רגעי מנוחה לפני כניסת המלכה. התגובות הראשונות מעידות על הצלחה: משפחות רבות כבר אימצו את המחרוזת כחלק מהשגרה השבועית שלהן.

הפרויקט 'שבת Upmix' מצטרף לשורה של יוזמות מוזיקליות שמטרתן לחזק את הקשר עם השבת ועם הקב"ה. בעידן שבו המוזיקה החסידית ממשיכה להתפתח ולהתחדש, פרויקטים כאלה מוכיחים שאפשר לשמור על האותנטיות המסורתית תוך שימוש בכלים מודרניים. המסר של 'שבת Upmix' ברור: השבת היא לא רק יום מנוחה, אלא חוויה שמתחילה כבר בהכנות, ומוזיקה טובה יכולה להפוך את ההכנות האלה לחלק בלתי נפרד מהשמחה.