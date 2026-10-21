לקראת יום ההילולא של רחל אמנו משיק הזמר והיוצר נתי שבקס סינגל חדש ומרגש בשם 'רחל'. השיר, שיצא לאור היום (רביעי), מביא מסר ייחודי של נחמה, אמונה ותקווה לגאולה - ולא רק בכי וכאב.

במשך אלפי שנים רחל אמנו מבכה על בניה שבגלות, אך הפעם בחר שבקס להביא מסר אחר: דווקא נחמה וחיזוק, מתוך אמונה שהבטחת 'ושבו בנים לגבולם' קרובה מתמיד. השיר מביא נקודת מבט שונה על הקשר בין רחל אמנו לבניה, כשהוא מדבר אליה בשפה של תקווה ואופטימיות.

"כשכתבתי והלחנתי את השיר, הרגשתי כמו בן שמחבק את אמו ואומר לה: אמא, הדמעות שלך לא נפלו לריק", מסר שבקס. "עוד מעט הלילה נגמר, אור הגאולה מפציע והבנים חוזרים הביתה. אני מתפלל שהשיר ייגע בלבבות וייתן כוח לכל מי שממתין לגאולה הפרטית והכללית שלו".

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את הלחן יצר שבקס עצמו, בעוד שהמילים משלבות מקורות עם כתיבה מקורית. את העיבוד, ההקלטות והמיקס ביצע יענקי כהן, והגיטרות בוצעו על ידי נועם בורג מחרגול. את עיצוב העטיפה וההנפשה ביצע שמוליק אייזנבך.

הסינגל החדש מצטרף לגל השקות מוזיקליות חדשות בעולם המוזיקה החסידית והיהודית. בימים האחרונים הושקו מספר פרויקטים מוזיקליים, ביניהם הסינגל החדש של אושי רוזנבאום 'יא ס'גוט' ושיתוף הפעולה בין גבריאל סבג לניסו סלוב 'מזמור לתודה'.

מילות השיר פורשות את החוט המקשר בין הבכי של רחל אמנו לבין התקווה לגאולה: "רחל, מאמע רחל / מנעי קולך מבכי / ועינייך מדמעה / רחל מנעי קולך / רחל הפסיקי בכייך / כי עוד רגע קט / לילה הופך לאור / כי יש שכר לפעולתך / ויש תקווה לאחריתך / ושבו בנים לגבולם".

השיר נועד להזכיר לכולנו בכל רגע להודות על כל מה שקורה לנו בחיים, ולהאמין שהגאולה קרובה. השילוב בין הכוח הקולי של שבקס לבין ההפקה המקצועית יוצר חוויה מוזיקלית ייחודית שמתאימה במיוחד ליום ההילולא של רחל אמנו.