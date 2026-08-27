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במרפסת המשקיפה לכותל 

הטיזר ששיגע את הרשת נחשף במלואו: צפו בחדש של 'קולות מן השמים' ורפי ביטון

עשרות אלפי מתפללים בסליחות בכותל לא הבינו מה מתרחש מעליהם • כעת, ההפקה הסוריאליסטית והגאונית של רפי ביטון נחשפת בקליפ מרהיב ועוצר נשימה, רגע לפני מופע הענק בבריכת הסולטן • צפו בקליפ (מוזיקה)

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רפי ביטון ומקהלת 'קולות מן השמיים' בהפקת הענק מעל רחבת הכותל המערבי.
רפי ביטון ומקהלת 'קולות מן השמיים' בהפקת הענק מעל רחבת הכותל המערבי. (צילום: יח"צ)

אחרי שהצליחו להדהים רבבות מתפללים במעמד סליחות בחצות הלילה, כשהרימו הפקת ענק סוריאליסטית במרפסת המשקיפה על רחבת הכותל המערבי – המאסטרו רפי ביטון ומקהלת 'קולות מן השמיים' משחררים כעת את היצירה השלמה.

הקליפ המדובר, "לך ליבי", מציג ויזואליה עוצרת נשימה לצד ביצוע קולי פנומנלי. השילוב הבלתי נתפס של הוד הקדומים הירושלמי, המוני עמך ישראל למטה, והתזמור הסימפוני המדויק מלמעלה – הופך את התוצאה הסופית לאחד הקליפים המושקעים והמרגשים ביותר של עונת הסליחות הנוכחית.

הטירוף עובר לבריכת הסולטן: הבטיחו את מקומכם

ההפקה ההיסטורית בכותל היא רק טעימה קטנה ממה שמחכה לכם במופע הענק "פעמי אלול". בימים אלו ממש נשלמות ההכנות לאירוע המוזיקה היהודית הגדול של השנה בבריכת הסולטן. מי שהצטמרר מול המסך בצפייה בקליפ, חייב להיות שם כדי לחוות את העוצמה של רפי ביטון ו"קולות מן השמיים" בלייב, על הבמה הגדולה מכולן.

לרכישת כרטיסים והבטחת מקומכם במופע בבריכת הסולטן - לחצו כאן >>

הקרדיטים המלאים להפקה:

  • ייזום והפקה: אפקט הפקות בימוי עריכה וצבע: הרשי סגל הפקה בפועל: בני ברזל צילום: יוסף שלסט, ידידיה תדהר תאורה: ירון גוטפארב, ארתור מרצנסקו במות וריהוט: ש.ר ניהול במה: יענקי אייזנבך כח אדם: יהודה בש

      • צוות "קולות מן השמים":

      • מנהל הפקה: יואל ברקוביץ'
      • מנהל הפרוייקט: ישראל גולן
      • מפיק בפועל: משה פרידמן
      • בימוי: מירי מנקס
      • ניהול מדיה: אלי גולדברג

      הפקה מוזיקלית ועיבוד:

      • ניהול הפקה מוזיקלית: לשם בן דוד
      • תיזמור סימפוני: אייל ריץ', סשה רזניק, רפי ביטון
      • מיקס ומאסטרינג: חנוך מנלה
      • עיצוב קאבר: נעמה קדוש
      • הקלטות: אולפני "קולות מן השמים - ירושלים", אולפני חנוך מנלה
      הכותל המערביסליחותרפי ביטוןבריכת הסולטןקולות מן השמים

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