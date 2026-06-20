חוק הגיוס והסנקציות הכלכליות הנלוות אליו תופסים כותרות מדי יום, אך מתחת לפני השטח מתפתחת דרמה אנושית וקהילתית קורעת לב, שמאיימת על היסוד הרגיש ביותר של הציבור החרדי - עולם השידוכים והקמת הבתים בישראל.

בחורים ואברכים רבים שלא מוסדרים חוקית מול שלטונות הצבא מוצאים את עצמם תחת צווי איסור יציאה מהארץ, בהיעדר חוק גיוס. בעוד שבציבור הכללי הדבר נתפס כ"מניעת טיולי פנאי", בעולם החסידי מדובר במכה אנושה למוסד הנישואין. לטובת הצפת הנושא, שוחחנו ב'אולפן כיכר השבת' עם הרב שלמה וייס, דובר חסידות ויז'ניץ מרכז, שמשרטט תמונת מצב מדאיגה של אובדן עצות בקרב העסקנים וראשי החסידויות.

שידוכים חובקי עולם - שנתקעים בביקורת הדרכונים

"יש פה בעיה עמוקה בציבור החסידי שפחות מדברים עליה בתקשורת", פותח הרב וייס. "בציבור החסידי נהוג לעשות שידוכים בינלאומיים בתוך הקהילות. לרוב החסידויות הגדולות יש קהילות ענפות בחו"ל - בבורו פארק, וויליאמסבורג, לונדון, אנטוורפן ומונטריאול. הנישואין הפנימיים האלו הם דבר שבשגרה".

לדבריו, המציאות החדשה הפכה את השגרה הזו לבלתי אפשרית. "המקרה הקלאסי עובד כך", הוא מתאר, "בחור מישראל סוגר שידוך עם בחורה מלונדון. כעת, הבחור צריך לנסוע לצד הכלה כדי להתארס, ולאחר מכן לחתונה, שמתקיימת בדרך כלל במקום מגורי הכלה. כיום, הבחור פשוט לא יכול לצאת מהארץ. הוא תקוע. וגם אם איכשהו העסקנים מצליחים לסדר את זה באופן נקודתי, מגיעה החתונה עצמה - והאחים של החתן, שגם הם בחורי ישיבות, לא יכולים לטוס ולהשתתף בשמחה. נוצר פה משבר חריף וחוסר אונים מוחלט".

הבעיה אינה נעצרת רק לפני החתונה. הרב וייס מתאר מציאות קשה שבה זוגות צעירים שכבר נישאו ומתגוררים בחו"ל, חוששים להגיע לישראל: "אברך צעיר שרוצה לבוא לארץ לבקר את ההורים, להגיע לחגים או להסתופף בצילם של האדמו"רים - מנוע מלנחות בארץ, כי ברגע שהוא יעבור בנתב"ג הוא ייעצר כעריק".

דרמות בנתב"ג: מעצרים מול הילדים ומתח עד כניסת השבת

הרב וייס משתף בשני סיפורים קשים מהתקופה האחרונה, הממחישים את עומק האכיפה הנוקשה בשדה התעופה:

מעצר מול הפעוט: "רק לפני כשבוע וחצי נעצר בנתב"ג אברך צעיר שהגיע לביקור בארץ, כשהוא מלווה בבנו התינוק בן השנה בלבד. הוא עוכב ונעצר לעיני משפחתו".

דרמה ערב שבת ה'אופרוף': "טיפלתי באופן אישי במקרה לפני כחודשיים. אברך שהגיע לארץ נעצר ביום חמישי לפנות בוקר. הוא נותר במעצר והיה חשש כבד שלא ישוחרר לשבת. המשפחה כולה הייתה בלחץ עצום, שכן זו הייתה שבת ה'אופרוף' (שבת חתן) של אחיו בבני ברק. בסופו של דבר, אחרי מאמצים כבירים, הוא שוחרר והגיע הביתה ממש דקות ספורות לפני כניסת השבת. במקום שמחה, המשפחה חוותה משבר וחרדה".

כשנשאל האם ישנם ניסיונות להגיע להבנות עם הצבא או גורמי החוק בנוגע לאירועים נקודתיים כמו חתונות, השיב הרב וייס בכאב: "אנחנו בכאוס מוחלט. אין עם מי לדבר, אתה לא יודע מה יוליד יום. כל יום קורה משהו אחר. יש עסקנים, שתדלנים ועורכי דין שמנסים לעזור - רק השבוע נפגש יו"ר הוועדה הפוליטית של ויז'ניץ, הרב שלמי גרינברגר, עם עורך הדין מנחם שטאובר כדי לטפל בכמה תיקים דחופים של עצורים, אבל אנחנו רק בתחילת האירוע, והגל הזה הולך להתרחב".

החשש הגדול: ימי 'בין הזמנים' הקרבים

מעבר למצוקת השידוכים הספציפית, הרב וייס מתריע מפני בעיה רוחבית שתשפיע על כלל המגזר החרדי כבר בחודש הקרוב, עם היציאה לתקופת 'בין הזמנים'. "בחורי הישיבות והאברכים יוצאים לשלושה שבועות של מנוחה. רבים מהם נוסעים לטייל בצפון, בטבריה, בכל רחבי ארצנו הקדושה כדי 'להחליף כוח' ולשוב ללימודים. החשש הגדול הוא משטרות תנועה ומחסומים שיעצרו אברכים ובחורים במהלך הנסיעות הללו בארץ. זו כבר תהיה בעיה רוחבית שתפגע בכולם".