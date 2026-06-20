כיכר השבת
"אי אפשר להגיד לזוגות 'תמתינו'"

הגזירה השקטה שאיש לא מדבר עליה: כך הפך 'חוק הגיוס' למשבר שידוכים חסר תקדים בעולם החסידי

עיכובי היציאה מהארץ לבחורים שהוגדרו "עריקים" מייצרים משבר עמוק בעולם השידוכים החסידי | דובר חסידות ויז'ניץ מרכז, הרב שלמה וייס, בריאיון כאוב ומטלטל ב'אולפן כיכר': "בחורים לא יכולים לטוס להתארס, משפחות לא מגיעות לחתונות, ואברכים נעצרים בשדה התעופה מול הילדים שלהם" | הוא מוסיף וזועק: "אנחנו בכאוס מוחלט, אין עם מי לדבר" • צפו בריאיון (חסידים)

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משבר השידוכים: דובר חסידות ויז'ניץ מרכז, הרב שלמה וייס, בריאיון כאוב ומטלטל
משבר השידוכים: דובר חסידות ויז'ניץ מרכז, הרב שלמה וייס, בריאיון כאוב ומטלטל

והסנקציות הכלכליות הנלוות אליו תופסים כותרות מדי יום, אך מתחת לפני השטח מתפתחת דרמה אנושית וקהילתית קורעת לב, שמאיימת על היסוד הרגיש ביותר של הציבור החרדי - עולם השידוכים והקמת הבתים בישראל.

בחורים ואברכים רבים שלא מוסדרים חוקית מול שלטונות הצבא מוצאים את עצמם תחת צווי איסור יציאה מהארץ, בהיעדר חוק גיוס. בעוד שבציבור הכללי הדבר נתפס כ"מניעת טיולי פנאי", בעולם החסידי מדובר במכה אנושה למוסד הנישואין. לטובת הצפת הנושא, שוחחנו ב'אולפן ' עם הרב שלמה וייס, דובר חסידות ויז'ניץ מרכז, שמשרטט תמונת מצב מדאיגה של אובדן עצות בקרב העסקנים וראשי החסידויות.

שידוכים חובקי עולם - שנתקעים בביקורת הדרכונים

"יש פה בעיה עמוקה בציבור החסידי שפחות מדברים עליה בתקשורת", פותח הרב וייס. "בציבור החסידי נהוג לעשות שידוכים בינלאומיים בתוך הקהילות. לרוב החסידויות הגדולות יש קהילות ענפות בחו"ל - בבורו פארק, וויליאמסבורג, לונדון, אנטוורפן ומונטריאול. הנישואין הפנימיים האלו הם דבר שבשגרה".

לדבריו, המציאות החדשה הפכה את השגרה הזו לבלתי אפשרית. "המקרה הקלאסי עובד כך", הוא מתאר, "בחור מישראל סוגר שידוך עם בחורה מלונדון. כעת, הבחור צריך לנסוע לצד הכלה כדי להתארס, ולאחר מכן לחתונה, שמתקיימת בדרך כלל במקום מגורי הכלה. כיום, הבחור פשוט לא יכול לצאת מהארץ. הוא תקוע. וגם אם איכשהו העסקנים מצליחים לסדר את זה באופן נקודתי, מגיעה החתונה עצמה - והאחים של החתן, שגם הם בחורי ישיבות, לא יכולים לטוס ולהשתתף בשמחה. נוצר פה משבר חריף וחוסר אונים מוחלט".

הבעיה אינה נעצרת רק לפני החתונה. הרב וייס מתאר מציאות קשה שבה זוגות צעירים שכבר נישאו ומתגוררים בחו"ל, חוששים להגיע לישראל: "אברך צעיר שרוצה לבוא לארץ לבקר את ההורים, להגיע לחגים או להסתופף בצילם של האדמו"רים - מנוע מלנחות בארץ, כי ברגע שהוא יעבור בנתב"ג הוא ייעצר כ".

דרמות בנתב"ג: מעצרים מול הילדים ומתח עד כניסת השבת

הרב וייס משתף בשני סיפורים קשים מהתקופה האחרונה, הממחישים את עומק האכיפה הנוקשה בשדה התעופה:

מעצר מול הפעוט: "רק לפני כשבוע וחצי נעצר בנתב"ג אברך צעיר שהגיע לביקור בארץ, כשהוא מלווה בבנו התינוק בן השנה בלבד. הוא עוכב ונעצר לעיני משפחתו".

דרמה ערב שבת ה'אופרוף': "טיפלתי באופן אישי במקרה לפני כחודשיים. אברך שהגיע לארץ נעצר ביום חמישי לפנות בוקר. הוא נותר במעצר והיה חשש כבד שלא ישוחרר לשבת. המשפחה כולה הייתה בלחץ עצום, שכן זו הייתה שבת ה'אופרוף' (שבת חתן) של אחיו בבני ברק. בסופו של דבר, אחרי מאמצים כבירים, הוא שוחרר והגיע הביתה ממש דקות ספורות לפני כניסת השבת. במקום שמחה, המשפחה חוותה משבר וחרדה".

כשנשאל האם ישנם ניסיונות להגיע להבנות עם הצבא או גורמי החוק בנוגע לאירועים נקודתיים כמו חתונות, השיב הרב וייס בכאב: "אנחנו בכאוס מוחלט. אין עם מי לדבר, אתה לא יודע מה יוליד יום. כל יום קורה משהו אחר. יש עסקנים, שתדלנים ועורכי דין שמנסים לעזור - רק השבוע נפגש יו"ר הוועדה הפוליטית של ויז'ניץ, הרב שלמי גרינברגר, עם עורך הדין מנחם שטאובר כדי לטפל בכמה תיקים דחופים של עצורים, אבל אנחנו רק בתחילת האירוע, והגל הזה הולך להתרחב".

החשש הגדול: ימי 'בין הזמנים' הקרבים

מעבר למצוקת השידוכים הספציפית, הרב וייס מתריע מפני בעיה רוחבית שתשפיע על כלל המגזר החרדי כבר בחודש הקרוב, עם היציאה לתקופת 'בין הזמנים'. "בחורי הישיבות והאברכים יוצאים לשלושה שבועות של מנוחה. רבים מהם נוסעים לטייל בצפון, בטבריה, בכל רחבי ארצנו הקדושה כדי 'להחליף כוח' ולשוב ללימודים. החשש הגדול הוא משטרות תנועה ומחסומים שיעצרו אברכים ובחורים במהלך הנסיעות הללו בארץ. זו כבר תהיה בעיה רוחבית שתפגע בכולם".

חרדים בנתב"ג (צילום: Arie Leib Abrams/Flash90)

עמדת חסידות ויז'ניץ: "נוגעים בציפור הנפש"

בתגובה לשאלה האם חסידות ויז'ניץ תנסה לצעוד במסלולים דומים לחסידויות אחרות (כמו בעלזא או קרלין) המציגות לעיתים קו פרגמטי יותר מול רשויות הגיוס, מבהיר הרב וייס כי התשובה היא לא חד-משמעי.

"הרבי שליט"א נוקט בשיטה של 'תן לי יבנה וחכמיה'", הוא מבהיר, "אנחנו לא מתערבים בנבכי חוק הגיוס, אבל האדמו"ר כאוב מאוד מהמצב הנוכחי ועוקב בדאגה. הרבי מבטא את הכאב שלו ואומר שעולם התורה הוא ההגנה של עם ישראל, באמונה שלמה של מאה אחוזים. יש הרגשה באוויר שנוגעים בציפור הנפש של לומדי התורה, ורואים שברגע שנוגעים בהם - פתאום שום דבר לא מסתדר במדינה, גם מבחינה ביטחונית. זה צריך להדליק נורות אדומות".

הרב וייס דוחה לחלוטין את הדיון על גיוסם של מי שאינם יושבים ולומדים: "הצבא כיום בכלל לא כשיר ולא מותאם לציבור החרדי. לא רק שהוא לא מותאם, יש שם אינטרסים הפוכים – אג'נדות, פרוגרס וחינוך שנוגדים את כל מה שחונכנו עליו. כשאין שמירת שבת בסיסית ואין את התנאים המינימליים ליהודי חרדי, זה בכלל לא דיון".

פגיעה ביסודות העם היהודי

לדברי הרב וייס, ההבדל בין גזירות התקציבים, המעונות ומחירי דיור למשתכן לבין גזירת הדרכונים הוא מהותי: "כל הדברים האחרים הם עניינים טכניים וכלכליים שאפשר להסתדר איתם. אבל המשבר הזה פוגע בבניית בתים נאמנים בישראל, ביסודות של העם היהודי".

"אנחנו עומדים כרגע חסרי אונים", הוא מסכם ביאוש. "אי אפשר להגיד לזוגות 'תמתינו חודש-חודשיים והגל יעבור'. אנחנו נמצאים בתקופה של חוסר יציבות פוליטית, אף אחד לא יודע מתי יהיו בחירות ומה הן יולידו, ואין שום מבוגר אחראי שיעצור את האירוע הזה. לנציגים הפוליטיים שלנו אין תשובות, והמצב הזה הולך להימשך".

צפו בריאיון המלא בראשית הכתבה

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0 תגובות

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18
עת לכל דבר ועניין, מעניין שמתייחסים רק להיבט של השידוכים ולא על עוד דברים מזעזעים שקורים שם
חיים
זה כת
נכון
17
מי שיש לו פנאי לטיסות לחו"ל, יש לו פנאי גם להתגייס. שידוכים ניתן למצוא גם בארץ, בד"כ אפילו באותה עיר ממש, אם רק רוצים. ואפשר גם להטריח את הכלה המיועדת לטוס לארץ, כדי שבעלה לעתיד לא יבטל תורה בטיסות, וגם לא בכלא.
אורח לרגע
להטריח את הכלה לטוס לבד? ומה עם החתונה עצמה? הרי לפי ההלכה והמנהג המשפחה של הכלה עושה את החתונה אתה מציע שהבחורה תטוס לבד לארץ תתחתן בלי ההורים והאחים שלה רק בגלל שהמחשב של נתב"ג החליט לחסום את החתן?
שוורץ
מה זה קשור פנאי, אסור ללכת לצבא.
מאיר
מצוה ללכת לצבא
יסי
אמת אמת אמת
שלמה
סתום את הפה המנוול שלך, !!!
דוד
אורח לרגע קשה עלי התגובה שלך ממש מגיע לי לבכות על יהודעי שהגיע לדעת מטופשת כזה
דוד
16
יש חיילים שנהרגו בלבנון בסוף השבוע ואתם מתלוננים על זה בכותרת הראשית?
חייל
כן על זה אנחנו מתלוננים
מאיר
חיילים מתו על ידי מחבלים גויים. את זה יהודים עושים ליהודים. אתם גם רוצים להיות כמו המחבלים שעושים רע ליהודים?
רוני
15
אין לכם בושה
וואו דמעות תנין בזמן שקוברים 5לוחמים
אף אחד לא מזלזל בלוחמים, חס וחלילה. אבל המעצרים האלה בנתב"ג לא עוזרים לאף חייל בלבנון ולא מביאים פתרון. זו סתם בירוקרטיה אטומה שפוגעת באנשים פשוטים ובתינוקות שרואים את אבא שלהם נעצר.
אליעזר
יש לך טעות אנחנו מאוד מזלזלים בחיים ובכל מי שכשור או מיצג את מלכות הרישעה
יהודי מתפקח
נכון מאד
לוי
14
איזה מנותק ריבונו של עולם
מנחם
מנחם המנותק
יששכר
13
שלא יסעו, שיתחתנו בארץ, יש צרות גדולות יותר.
אפשר לחשוב
למי שאין מחשבה נכונה כמוך מה לתגובה שלך
יששכר
12
מנסים בכוח לייצר פה מלחמת אחים דרך בירוקרטיה של דרכונים וצווי מעצר. בחור ישיבה שיושב ולומד מגן על המדינה לא פחות מכל אחד אחר, וההתנכלות הזו בנתב"ג היא חרפה.
מלכה
לבנות בתים ולהמשיך את שולשלת הדורות המפוארת של עם ישראל, חשובה יותר מהמדינה.
ציפורי
11
לכו לעזאזל רשעים אטומים חיילינו נהרגים ואתם ממשיכים כאילו כלום
אליהו לוי
חיילך לא חיינו אנחנו יהודים
יהודי
כספנו ולא כספך. אל תיקחו שקל מהמדינה ואל תשתמשו בנתבג ובכללי אתם מוזמנים לעבור לברוקלין או לכל חור אחר בעולם
....
10
חיילים נהרגים כדי לשמור עליכם שתוכלו לחיות. . אמהות לא תראינה לעולם את הבן ששוכב מתחת למציבה. ועל מה אתם מתלוננים? אתם רוצים לנסוע להכיר בחורה בחו"ל? תשרתו קודם 3 שנים כמו כל אזרח. אתם עבריינים שלא נותנים לכם לצאת מהארץ? על זה אתם מתלוננים? גם אם אני אעשה עבירה פלילית יעצרו אותי. כולל אי תשלום מס
חניתה
עבריינים שה סתם תירוץ לשנאת חרדים מבריאים עבירת לזה, ולמה להיות כמו כל אזרח או כמו כל העולם, אנחנו יהודים ששומרים תורה ומצוות.
מאיר
יש באמת כאב עצום על המצב צריך אבל לדעת שלא זה הפיתרון אף חרדי לא התגייס בגלל המעצרים האלו והמהומות שעושים בכבישים, להפך זה מרחיק חרדים מהצבא. מי שאכפת לו מהעניין שינסה למצוא פתרון ולא להעמיק את הבעיה. הם מתלוננים שאין מסגרות מתאימות לחרדים בצבא, באם יתאימו יותר את הצבא זה יגרום לפי כמה יותר מתגייסים
דוד
הגיע כאן קבוצת כופרים בהק' והבתורתו וחמסו את ארץ הקודש שלא שייך להם רק לשומרי תורה ומצוה כמבואר בכל פסוקי התורה והתחרו באומות במלחמות והקימו צה'ל חילוני והם רוצים לחייב השומרי תורה ומצוה ללכת ביחד אתם ולהתחלן זה לא הגיוני אפילו לשיטתם חיינו עם ערבחים בלי פוגרום של שמחת תורה וגם באירן חיים יהודי
ראובן
ורוה המיסים מחרדים ואהוד ברק הוא זה שקרא למרד מיסים ואזרחים וגופות בירדן
שרה
9
צרות של עשירים, אנשים נהרגים נפצעים לא נמצאים חודשים בבית, אם אתם נגד גיוס בכלל גם ללא חרדים אני מוכן לשמוע הכל אבל כמה יכולים באמת כמוני לומר שהם מתנגדים לגמרי לצבא
גאה להיות משתמט

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