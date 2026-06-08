כיכר השבת
"מסע רדיפה"

ח"כ משה סעדה בראיון סוער: "גלי העבריינית תרד למרתפי החקירות; הרדיפה שלה מזכירה את רוסיה"

ח"כ משה סעדה (הליכוד) התראיין ליוסי סרגובסקי באולפן 'כיכר' והציג עמדה נחרצת בנושאים הבוערים שעל סדר היום: מהמצור הכלכלי של טראמפ על איראן וסיום "עידן הדיונות" בצפון, דרך מתקפה חריפה על היועמ"שית, ועד לתוכנית החלופית שלו לחוק הגיוס - הכוללת את ביטול הסנקציות, הורדת גיל הפטור ל-21 והכרה בחלק מלומדי התורה כלוחמים בחזית | צפו (אולפן כיכר)

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ח"כ משה סעדה בראיון מיוחד לאולפן כיכר השבת
ח"כ משה סעדה בראיון מיוחד לאולפן כיכר השבת | צילום: צילום: כיכר השבת

ח"כ משה סעדה בראיון מיוחד לאולפן כיכר מתייחס למלחמה שהתחדשה מול ותוקף בחריפות את היועמ"שית ומציג את העמדה שלו לחוק גיוס.

בפתח את דבריו בהתייחסות למצב האסטרטגי מול איראן וגרורותיה, והבהיר כי למרות הלחצים, המצור על טהרן כבד מאי פעם.

המצור הכלכלי: לדבריו, נשיא "מושקע במצור הזה כל יום ב-1.7 מיליארד דולר". כתוצאה מכך, הכלכלה האיראנית קרסה לחלוטין ואיראן משלמת מחיר של 150–200 מיליון דולר ביום. "היום באיראן אין מים, אין חשמל, אין אנרגיה, אין חלקי חילוף, אין אלומיניום ואין פלדה", תיאר סעדה.

הקו האדום של טראמפ: סעדה חשף כי טראמפ עומד על דרישה חד-משמעית: "אני עומד על ה-450 קילוגרמים שאני רוצה אותם אצלי".

ההבדל בין הסרטן לגרורות: סעדה הדגיש כי האיום הקיצוני הוא הפצצה הגרעינית, בעוד שחיזבאללה וחמאס הם רק הגרורות. "לכן ראש הממשלה ממוקד שם וטראמפ ממוקד שם", אמר, תוך שהוא מביע כאב על המחיר הכבד שמשלמים תושבי הצפון.

שינוי המשוואה: חבר הכנסת בירך על התגובה הישראלית הישירה באיראן והצהיר כי תמו ימי ה"איסרבלוף" שבהם ירו לעבר דיונות ריקות. "הם מנסים לייצר משוואה. צריך להגיד להם: כל פגיעה איראנית בישראל צריכה להיות פגיעה חסרת פרופורציות גם בדאחייה וגם באיראן".

לאן פנינו? סעדה ציין כי השמועות על השפעת המונדיאל על טראמפ אינן נכונות ("מעניין אותו כמו אליפות הקריקט"). לדבריו, אם איראן תכיל את התקיפה, ייתכן שנתקדם להסכם הפסקת אש בלבנון, שכבר היה קרוב לחתימה אך הוכשל על ידי משמרות המהפכה. אם איראן תגיב – פנינו לסבב לחימה משמעותי.

תקיפה באיראן (צילום: מהרשתות החברתיות )

חוק הגיוס: "לזרוק לפח את החוק הנוכחי, לבטל את הסנקציות"

בהתייחסו לסוגיית הגיוס הרגישה, הבהיר סעדה כי הוא אינו חלק מקבוצת "המורדים לאחיס" בליכוד, אלא פועל מתוך חיבור עמוק לציבור החרדי ורצון להביא פתרון אמיתי. הוא החמיא לצעירים ה שלדבריו הפכו ללאומניים לחלוטין ושותפים מלאים בתפיסת העולם הביטחונית ובמאבק במערכת המשפט.

סעדה יצא חוצץ נגד מתווה החוק הנוכחי וכינה אותו "רע מכל ההיבטים שלו":

"החוק הזה קודם כל לא יגייס אף אחד, ושנית – הוא כולל סנקציות לא מידתיות. באיזה עולם בן אדם שלא מתגייס לא נותנים לו לנסוע לחוץ לארץ או שוללים ממנו רישיון נהיגה? אם אני מעלים מס הכנסה לא שוללים לי את הרישיון, אין פה סיבה ותוצאה. זו פגיעה בחופש הפרט ובחוקי היסוד. צריך להשליך את החוק הזה לפח".
הפגנה על מעצר עריק | ארכיון (צילום: פלאש 90)

הפתרון החלופי של ח"כ סעדה:

תעדוף המשרתים במקום סנקציות: חוק הגיוס לא צריך להתמקד בסנקציות, מעצרים או כפייה, אלא בתגמול משמעותי למשרתים ולוחמים (בקבלת משרות בשירות המדינה, במחיר למשתכן וכדומה). מי שיבחר ללמוד תורה לא ייעצר, אך לא ייהנה מהתעדוף הזה.

הורדת גיל הפטור לגיל 21: סעדה מתנגד להשארת הצעירים החרדים בעולם הישיבות בכפייה עד גיל 26. "אם בגיל 21 בחור לא רוצה ללמוד ורוצה לצאת לעבוד – שיצא לעבוד ויתפרנס בכבוד".

הכרה ב"עילויים" כלוחמים: כשנשאל האם יסכים להגדיר אליטה של לומדי תורה שיקבלו פטור מלא, השיב בהתלהבות: "ברור שכן! אצלנו בישיבה קראו לזה מושג של 'חיוני'. צריך להגדיר כמות של אנשים שהם חיוניים לישיבה, ומבחינתי הם משרתים לכל דבר ועניין, הם לוחמים".

ביטול "ההפליה המקלקלת" של המגזר הערבי: סעדה תהה מדוע מתוך 75,000 צעירים בשנה שאינם משרתים (שרובם כלל אינם חרדים), איש אינו מטיל סנקציות על הציבור הערבי. הוא תקף את האפליה המתקנת באקדמיה וברפואה לטובת ערבים, והצהיר כי בכוונתו לבטל זאת ובמקביל לפתוח את שערי ההייטק והרפואה בפני הציבור החרדי.

היועמשי"ת (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

מתקפה על בהרב-מיארה: "עבריינית; נעביר את חוק מח"ש ונחקור אותה"

החלק הסוער ביותר בראיון עסק ביועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. סעדה סירב לכנותה בתוארה המקצועי ותקף אותה במילים קשות ביותר:

"אל תגדיר אותה יועמ"שית. תגיד גלי העבריינית, כי האישה הזאת עבריינית. היא מנהלת פה מסע רדיפה שחוצה מגזרים. כלפי החרדים מדובר ברדיפה של בני תורה עם סממנים כמעט אנטישמיים, זה מזכיר את התקופות ברוסיה שהיו רודפים את לומדי התורה. הכל אצלה נובע מרצון ללבות את אש השנאה".

סעדה הוסיף כי הרדיפה מופנית כלפי כל גורמי הימין (והזכיר את עופר גופמן, אלי פלדשטיין, קובי יעקובי ועוד), וחשף את הצעד הבא של הקואליציה:

"השבוע אנחנו מעבירים בעזרת השם את חוק מח"ש. חוק מח"ש יאפשר לנו לחקור את גלי. אחרי שהיא תיחקר היא תלך לביתה, או יותר נכון – למרתפים לחקירה, כי היא חלק מהפרשייה שהיא כתם על מדינת ישראל – עלילת הדם של כוח 100 בשדה תימן. ידיה טבולות בעלילה הזאת".

לסיום, הביע סעדה תקווה כי בממשלה הבאה ימונה יועץ משפטי חדש שיהיה "כשמו כן הוא – יועץ לממשלה", ואז ניתן יהיה לשבת סביב שולחן עגול ולפתור את הסוגיות מתוך הבנה עמוקה של שני ערכי היסוד: "בלי לימוד תורה אין מדינת ישראל, ובלי צבא לא נתקיים פה".

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

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6
האנשים האלה במערכת המשפט איבדו כל רגש יהודי, רודפים את לומדי התורה כמו ברוסיה הרשעה. צריך להשליך את החוק המקולקל הזה לאשפה, ולחזק את בחורי החמד שיושבים ועמלים בתורה, שהם המגינים האמיתיים על עם ישראל.
צדקה
5
דברי טעם מפי חבר הכנסת, יש לבטל את האפליה המקלקלת לטובת המגזר הערבי ולדאוג לבני התורה. התורה היא חיינו ואורך ימינו, וכל הסנקציות האלו על דרכונים ורישיונות הן נגד חוקי היסוד וההיגיון הישר.
חדד
4
עינינו רואות את הרדיפה הנוראה הזו נגד לומדי התורה ועליהם נאמר לא יבושו בעת רעה כמה צדק ח"כ סעדה בדבריו שכל הכופה גזירות על בני הישיבות סופו שייחקר ויירד מגדולתו והתורה הקדושה תישאר נצחית לעולמי עולמים
חזן
3
כל מילה בסלע! ח"כ סעדה צודק לחלוטין, אי אפשר להמשיך ברדיפה הזאת נגד עולם התורה והישיבות הקדושות. הגיע הזמן שיתנו כבוד לתורה וללומדיה ולא ינסו לכפות עלינו חוקים דרקוניים שמטרתם רק להרוס, ישתבח שמו לעד
אלקובי
2
הוא לא בעד הציבור החרדי הוא מבקש שלא יתנו להם שום הטבות. לכן אני לא מסמפט אותו.
יעקב
1
הרבה מאיתנו חוו אכזבה בשנים האחרונות והתרחקו אבל מול גזירות כאלה חובה עלינו לחזור למורשת מרן מתוך ענווה ופיוס פנימי. הנחת משקעי העבר בצד והחזרת הקהילות הביתה הן לא כניעה, אלא אחריות עליונה להמשכיות המפעל הקדוש שלו.
ספרדי תורני מודאג

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