הכתב יונתן רוה מספר לכיכר השבת על רגעי הפחד 10 10 0:00 / 10:41 הכתב יונתן רוה מספר לכיכר השבת על רגעי הפחד

"זה היה אירוע מפחיד"

בראיון לכיכר השבת סיפר רוה כי צוות התוכנית הגיע לבלפסט כחלק מפרויקט שבו הוא ואנשי הצוות בוחנים מקרוב את האנטישמיות ואת היחס לישראל ברחובות אירופה. לדבריו, הצוות אינו מסתיר את זהותו הישראלית ואף מקפיד להציג אותה במהלך השיחות עם המקומיים. ברוב המקרים, לדבריו, השיחות עוברות ללא אירועים חריגים, גם כאשר מדובר באנשים שמחזיקים בעמדות ביקורתיות מאוד כלפי ישראל. אלא שבמקרה הזה, לאחר שאותו אדם הבין כי מדובר בצוות ישראלי, האווירה השתנתה במהירות. איראן בדרך לקריסה או להסלמה; ואיך זה ששכחנו מהגרעין? כיכר השבת | 22:54 "זה היה אירוע מפחיד, בלי ספק", סיפר רוה. לדבריו, הצוות אינו מגיע לשטח כדי להתעמת או להיגרר לאלימות, אלא כדי לשוחח עם אנשים ולנסות להבין את הלך הרוח הציבורי.

התוקף

"הרוב הגדול מחזיק בעמדה שלילית כלפי ישראל"

לדברי רוה, התקרית אינה משקפת בהכרח את כלל הציבור בצפון אירלנד, אך היא ממחישה את המציאות המורכבת שבה פוגשים ישראלים ברחובות אירופה.

רוה סיפר כי לצד מקרים שבהם הוא מצליח למצוא אנשים שמביעים תמיכה בישראל, מדובר לדבריו בתופעה שהולכת ונעשית קשה יותר לאיתור.

"אנחנו מחפשים אותם חזק, אנחנו מחפשים היטב, ואנחנו מוצאים אותם", אמר. "אבל זאת הופכת להיות משימה מאוד מאוד קשה".

לדבריו, גם אנשים שאינם משתתפים בהפגנות נגד ישראל עשויים להחזיק בעמדה שלילית מאוד כלפיה. "הרוב הגדול, גם אם הוא לא הולך ומפגין ברחובות נגד ישראל, העמדה שלו בגדול היא מאוד מאוד שלילית כלפינו", טען.

"ההסברה הישראלית קטנה מדי"

אחת הנקודות המרכזיות שעלו בראיון הייתה שאלת ההסברה הישראלית. רוה, שמסקר את התופעה מקרוב במדינות שונות, טען כי ישראל אינה עושה מספיק כדי להגיע לציבור האירופי, ובעיקר לדור הצעיר.

"אני חושב שההסברה היא קטנה מדי, על גבול לא קיימת", אמר. לדבריו, קיימים ניסיונות ישראליים להסביר את עמדת ישראל, אך הם אינם מספיקים מול עוצמת הנרטיבים השליליים שמופצים בעולם.

רוה הדגיש במיוחד את חשיבות המפגש הראשון של צעירים בעולם עם ישראל.

"יש בן אדם היום שגר בניו יורק, בלונדון, בפריז, איפה שתרצה, ומתי שהוא בפעם הראשונה בחיים שלו הוא ישמע את המילה ישראל", הסביר. "אני חושב שהחשיפה הראשונית לדבר הזה היא מאוד מאוד חשובה".

לדבריו, אם המפגש הראשון של ילד או צעיר עם ישראל מתרחש בהקשר שבו היא מוצגת כמדינה שמבצעת "ג'נוסייד", קשה מאוד לשנות את התפיסה בהמשך.

"הסנטימנט בספרד יותר אנטי-ציוני"

רוה התייחס גם לסיקור שערך בחודשים האחרונים בספרד, שם לדבריו התמונה מורכבת יותר. הוא הבחין בין אנטישמיות קלאסית לבין עוינות כלפי ישראל והציונות.

"אני חושב שהסנטימנט של ספרד, מהזווית שלי, הוא יותר אנטי-ציוני ופחות אנטישמי כמו שאנחנו מכירים אותו", אמר.

לדבריו, מדובר לעיתים בשיח שמתמקד בישראל, בציונות ובסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולא בהכרח בשנאה ליהודים כיהודים. עם זאת, הוא הדגיש כי הגבול בין אנטי-ציונות לאנטישמיות עשוי להיות דק מאוד.

"נקווה ליום שלא נצטרך לפחד לצעוק את הישראליות שלנו"

בסיום הראיון נשאל רוה מה היה רוצה לאחל לאירופים על רקע העלייה באנטישמיות.

"נקווה ליום שאתה יודע שלא נצטרך לפחד לצעוק את הישראליות שלנו באירופה", אמר.

התקרית בבלפסט היא החלק השלישי בפרויקט תיעודי של רוה בנושא האנטישמיות. הפרקים הקודמים צולמו בספרד ובניו יורק, והפרק מצפון אירלנד צפוי להיות משודר בשבועות הקרובים.

האירוע עצמו, שתועד במצלמות הצוות, ממחיש באופן מוחשי את הפער שבין הדיון הציבורי על אנטישמיות לבין המפגש הישיר עם ישראלים ברחובות אירופה: צוות שהגיע לתעד את התופעה מצא את עצמו הופך בעצמו למטרה של אלימות, רק לאחר שהתוקף הבין כי מדובר באנשי תקשורת מישראל.

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