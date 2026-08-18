שלט אזהרה מקרינה ( צילום: shutterstock )

בהודעה רשמית חסרת תקדים, אישר היום (שלישי) שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני כי המשטר בדמשק מחזיק בחומר גרעיני ומתכוון להשאיר אותו ברשותו. ההצהרה הרשמית מגיעה שבוע לאחר שהרשות הסוריה לאנרגיה אטומית רמזה לראשונה על קיומם של חומרים גרעיניים במדינה.

"החומר הגרעיני יישאר בחזקת סוריה, כפוף לערבויות של סבא"א", הצהיר שר החוץ הסורי במסיבת עיתונאים משותפת עם ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי. "אנו מדגישים את זכותה של סוריה להשתמש באנרגיה גרעינית לצרכים אזרחיים ולמטרות שלום. נפעל לספק את התנאים הדרושים לטיפול בחומרים הללו ולאחסונם בבטחה". ההודעה הדרמטית מתרחשת על רקע מתיחות ביטחונית חריפה. בלילה שבין יום שני לשלישי דווח על תקיפה אווירית במסלול ההמראה של נמל התעופה הצבאי אבו א-דוהור במחוז אידליב, כ-70 קילומטרים מהגבול הטורקי. בוושינגטון טענו כי ישראל עומדת מאחורי התקיפה, בעוד שבירושלים נמנעו מלקחת אחריות רשמית. לפי דיווחים שפורסמו בשבוע שעבר, ממשל טראמפ הגיע להבנות סודיות עם ישראל וסוריה לפיהן הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית תפנה חומר גרעיני המאוחסן במתקן המכונה "אתר 99". במקום מאוחסנים רכיבי "עוגה צהובה" - חומר המופק מעפרת אורניום - לצד שאריות מפרויקט הכור באל-כיבאר שהופצץ על ידי ישראל ב-2007.

הגבול עם סוריה, אילוסטרציה ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

ביקורת אמריקנית חריגה

השליח האמריקני לסוריה טום בראק הביע ביקורת חריפה על התקיפות המיוחסות לישראל. "מודאגים מאוד מכך שהתקיפות האוויריות הישראליות בבסיס אבו א-דוהור מהוות הסלמה מיותרת שאינה תורמת ליציבות האזורית", אמר בראק. "ממשלת א-שרע לא אימצה גישה תוקפנית ואינה מפעילה כוחות פרוקסיס. למעשה, היא הביעה שוב ושוב העדפה להרגעת המתיחות עם ישראל".

היערכות בגבול הצפון ( צילום: דובר צה"ל )

במשרד החוץ הסורי הגיבו בחריפות לתקיפה הלילית וגינו אותה כ"תוקפנות בלתי מוצדקת והפרה בוטה של ריבונות סוריה ושלמותה הטריטוריאלית". בהודעה רשמית הזהיר המשרד מפני "הסלמה מסוכנת המאיימת על הביטחון והיציבות באזור".

ההתפתחויות מגיעות לאחר שהנשיא א-שרע התייחס בריאיון לרשת אל-ג'זירה לאפשרות של מגעים עם ישראל. "אנחנו נמנעים מעימות עם ישראל ואין לנו עניין בכך", הבהיר. "פועלים להשגת הסכם ביטחוני עם ישראל, בהשתתפות קבוצת מדינות. אם ההסכם הביטחוני עם ישראל יצליח, הוא יסלול את הדרך לשלום כולל - מבלי לוותר על זכויותיה של סוריה בגולן הכבוש".