גל ההכרזות על הכרה במדינה פלסטינית מצד בריטניה, קנדה ואוסטרליה מעורר סערה בזירה הישראלית, ובקרב שרים, חברי כנסת וראשי ההתיישבות עולה קריאה אחידה: החלת ריבונות ישראלית מלאה ומידית ביהודה ושומרון, ואף בעזה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כתב: "נגמרו הימים שבריטניה ומדינות אחרות יקבעו את עתידנו, המנדט נגמר והתשובה היחידה לצעד האנטי ישראלי היא ריבונות על חבלי המולדת של העם היהודי ביהודה ושומרון והורדת רעיון האיוולת של המדינה הפלשתינית מסדר היום לתמיד. אדוני ראש הממשלה, זו העת וזה בידיים שלך."

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר היה בין הראשונים להגיב ואמר כי מדובר ב"פרס לרוצחי הנוח'בות". לדבריו, "ההכרה של מדינות בריטניה, קנדה ואוסטרליה מחייבת צעדי נגד מידיים: החלת ריבונות מיידית ביהודה ושומרון וריסוק מוחלט של הרשות ה'פלסטינית'. בכוונתי להגיש לישיבת הממשלה הקרובה הצעה להחלת ריבונות".

יו"ר קבוצת הידידות ישראל־קנדה, ח"כ דן אילוז, טען כי "בזמן שחלק מהמערב מחליט להתאבד, לתת פרס לטרור האיסלאמי בדמות מדינה ולתמרץ פיגועים, עלינו שוב להיות המבוגר האחראי ששומר על העולם החופשי. המסר צריך להיות ברור – לטרור יש תג מחיר, לא פרס. עכשיו זה הזמן להחיל ריבונות".

שר התקשורת שלמה קרעי החריף את הטון: "הריבונות היא לא רק התגובה הראויה והציונית ביותר, אלא פשוט כי זו הארץ שלנו, ארץ נחלת אבותינו. חייבים להכריז היום – ריבונות מלאה עכשיו! צעדים חד צדדיים ייענו בצעדים חד צדדיים. רק ריבונות. מלאה. עכשיו. גם בעזה".

גם ביהודה ושומרון נשמעו קולות חריפים. יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון, אמר כי "רק ריבונות מלאה זו התשובה לביב השופכין הצבוע של מקרון וחבריו. בזמן שהן מתעלמות מהטרור ומהאיום הישיר על אזרחי ישראל, הן ממהרות להכיר במדינה פלסטינית, הפרס הגדול ביותר לשואת ה־7.10".

מועצת יש"ע כינסה דיון חירום ושלחה דרישה לראש הממשלה לפגישה עוד הלילה. "ממשלה שלא מגיבה בהחלת ריבונות רחבה על ההכרזות תאבד את זכות קיומה", נמסר.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר, ח"כ יולי אדלשטיין, כתב ברשתות: "החלום של חמאס ל'מדינה פלסטינית' יתנפץ על קרקע המציאות. התשובה היא החלת ריבונות בחבלי מולדתנו ביהודה ושומרון. ימי המנדט נגמרו. לא נקבל תכתיבים מאף אומה".

ח"כ אושר שקלים האשים את מבקרי הממשלה בפוליטיקה פנימית: "מדינה לעם המומצא ה'פלשטיני' לא תקום. צו השעה – ריבונות מלאה!".

ח"כ קטי שטרית הצהירה כי "הכרתן של קנדה, אוסטרליה ובריטניה במדינת טרור פלסטינאית – היא פרס לפונדמנטליזם הרדיקלי. התשובה: החלת ריבונות על יהודה ושומרון ובקעת הירדן, והאצת ההתיישבות".

שרת התחבורה וחברת הקבינט, מירי רגב, פרסמה מסר קצר: "ריבונות עכשיו! ארץ ישראל שלנו מאז ולעולם".

גם שר הביטחון ישראל כ"ץ הצטרף לקריאה. בפגישה בחברון עם ראשי מועצת יש"ע אמר: "אני בעד החלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון. הייתי הראשון שהנחתי בכנסת את הצעת החוק להחלת ריבונות, ואני מאמין שביחד עם ראש הממשלה צריך לעשות את זה בדרך הנכונה".

שר המשפטים יריב לוין הגיב בשתי מילים: "ריבונות עכשיו".

מוקדם יותר הבטיח נתניהו נקמה על המהלך, אך טרם חשף באיזה אופן מתכוונת ישראל להגיב על גל ההכרזות. ייתכן כי המהלך יכלול גם סיפוח והחלת ריבונות על חבל יו"ש.