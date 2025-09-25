כתב אישום מזעזע: כך ניסתה הכלה להטביע בים את חמותה החולה

הפרקליטות הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום חמור נגד תושבת חריש בת 35, המואשמת בניסיון רצח של חמותה חולת האלצהיימר בחוף שדות ים בקיסריה.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד שיר שלום פרץ מפרקליטות מחוז חיפה, הנאשמת ניסתה להטביע את חמותה במכוון תוך שימוש בכוח פיזי, ונעצרה רק הודות להתערבותם של מתרחצים שנכחו במקום.

האירוע התרחש בתחילת ספטמבר השנה, כאשר הנאשמת הגיעה עם חמותה לחוף הים. השתיים שהו במשך כשעתיים במים הרדודים, עד שהמתלוננת החלה לצעוד לכיוון החוף. בשלב זה, כך נטען, הנאשמת רצה אחריה, אחזה בידה בכוח וגררה אותה חזרה לתוך הים. היא דחפה את חמותה לתוך המים, אחזה בראשה והטביעה אותו מתחת לפני המים מתוך כוונה לגרום למותה.

המתלוננת נאבקה וניסתה להיחלץ תוך כדי קריאות מצוקה, ובעזרת מתרחצים שנחלצו לעזרתה הצליחה לשרוד. אחד מהם אף הצליח להרים אותה מהמים, אך הנאשמת דחפה אותו והכריזה כי יש להטביע את חמותה כדי "לעזור לה בדמנציה". עדי ראייה נוספים מנעו ממנה לחזור ולתקוף את הקורבן, בעוד היא ממשיכה לזרוק חול לעברם ולדרוש להחזיר את המתלוננת למים.

בהמשך נכנסה הנאשמת בעצמה לים ושחתה הרחק מהחוף במשך שעה, עד ששוטרים שהוזעקו למקום הגיעו בסירה, הצליחו לשכנע אותה לעלות על סיפונה והביאו אותה לחוף. שם עוכבה על ידי המשטרה, ולאחר מכן פונתה לבית החולים יחד עם המתלוננת באמבולנסים נפרדים. גם בבית החולים לא נרגעה, החלה להשתולל, איימה להכות את השוטרים ואף נשכה שוטרת שליוותה אותה.

הפרקליטות מייחסת לנאשמת עבירות של ניסיון רצח, תקיפה סתם ותקיפת שוטר בנסיבות מחמירות.