למרות ההפרות של חמאס, הזרמת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה החלה לצבור תאוצה, כששיירות משאיות עברו עם שחר מהצד המצרי לעבר מעבר רפיח בעקבות הפסקת האש במסגרת יוזמת טראמפ.

בצד הישראלי מאשרים כי הסיוע ממשיך להיכנס גם דרך כרם שלום. גורמים ישראליים ששוחחו עם 'רויטרס' הדגישו כי הסיוע נכנס לאחר שמתבצעות בדיקות ביטחוניות. עם זאת, חמאס טרם עמד בתנאי המרכזי של ההסכם – השבת גופותיהם של 19 החטופים שנרצחו ונותרו ברצועה.

בתיעוד שפרסמה סוכנות רויטרס נראו המשאיות נעות דרך רפיח, חלקן עמוסות דלק ואחרות נושאות ארגזי מזון וציוד רפואי, ציוד שיגיע היישר לשיקומו של חמאס ששולט ברצועה ביד רמה.

על פי המתווה שסוכם, 600 משאיות אמורות להיכנס מדי יום לעזה, מספר שמוגדר על ידי גורמי האו״ם ככמות מינימלית בלבד לצורכי השיקום. במקביל נמסר כי היום (חמישי) ייפתח מעבר רפיח גם לתנועת אזרחים, בפיקוח משימה אירופית שתוצב במקום.

למרות הניסיונות של גורמים ישראלים רשמיים להסתיר זאת, הרשות הפלסטינית היא אכן זו שתנהל את הכניסות והיציאות במעבר רפיח לאחר תיאום השמות עם ישראל.

בישראל נרשמו מוקדם יותר התנגדויות סביב קצב העברת הסיוע ופתיחת מעבר רפיח. השר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר, מהמתנגדים להפסקת האש, תקף אמש ברשת X את הכנסת המשאיות וכינה אותה ״חרפה״, תוך שהדגיש את השקרים של חמאס והפרת ההסכם מצדו.

"די לביזיון. רגע אחרי פתיחת השערים למאות משאיות, חמאס חזר מהר מאוד לשיטות הידועות שלו - לשקר, להתל ולהתעלל במשפחות ובגופות. הטרור הנאצי מבין רק כח, והדרך היחידה לפתור בעיות מולו היא למחוק אותו מעל פני האדמה", כתב בן גביר.

גם אריה דרעי הצטרף הבוקר לקריאה לסגור את המעברים והכנסת הסיוע: "אני דורש מראש הממשלה ומהממשלה: לעצור מיידית כל חלק מההסכם עם חמאס, כולל פתיחת מעבר רפיח, הכנסת סיוע וכל פעולה הנגזרת ממנו, עד שהחמאס ישיב לידינו את החללים וישתף פעולה במלוא הרצינות בנושא זה. אנו מחויבים להביא את כל בנינו לקבר ישראל."

בצד האמריקאי הבהירו כי אף תושב עזה לא יוכרח לעזוב את הרצועה, וכי המאמצים מתמקדים בשיקום אזורים שנוקו מנוכחות חמאס.

בכירים המעורבים ביוזמת טראמפ מדגישים כי פתיחת המעברים והכנסת הסיוע הם שלב חשוב ביישום ההסכם, אך מזהירים שכל עיכוב בהחזרת גופות החטופים עלול לערער את המשך המהלך.

עד כה, טרם התייחסה לשכת ראש הממשלה להפרות של חמאס וגוברים הדיווחים על מאמצים ישראליים כבירים מול המתווכות על מנת שחמאס ישיב את החללים שברשותו.

לפי דיווח אמש, ארה"ב הציעה לישראל להעביר לה ולמתווכות את כל המידע המודיעיני שברשותה כדי לאתגר את חמאס מדוע אינו מקיים את ההסכם כלשונו.

בעוד ישראל מקיימת את חלקה בהסכם, השיירות חוצות את הגבול והמעברים מתעוררים לפעילות, השאלה שנותרה פתוחה היא כמה זמן יידרש לממשלה עד שתחליט לשבור את הכלים מול חמאס ולהורות על הפסקת ההסכם.