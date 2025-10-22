החשש בישראל גובר נוכח מה שמסתמן כמהפכה שקטה בחיל האוויר הטורקי. בשעה שהעולם מתמקד במצב בעזה, אנקרה פועלת במרץ לשנות את מאזן הכוחות האזורי, כשהיעד המוצהר הוא לא רק השגת שוויון מול יוון – אלא גם סגירת הפער מול ישראל, שלה יתרון אווירי מוחלט במזרח התיכון, בס"ד.

מאחורי הקלעים מנהל נשיא טורקיה רג’פ טאיפ ארדואן מערכה מדינית מורכבת מול וושינגטון ולונדון במטרה לשוב ולהצטייד במטוסי קרב מערביים.

בכירים טורקים דוחקים בארצות הברית להסיר את המגבלות שהוטלו עליהם לפני חמש שנים, לאחר רכישת מערכת הטילים הרוסית S-400, ולהתיר מכירה מחודשת של מטוסי F-35. לפי גורמים מדיניים, אנקרה מנסה לשכנע את הנשיא דונלד טראמפ להעניק לה “פטור נשיאותי” מהסנקציות כדי לאפשר עסקה מהירה, ברקע הסכם הפסקת האש שתיווכה טורקיה מול חמאס.

במקביל מתנהלות שיחות מתקדמות עם בריטניה, גרמניה וספרד לרכישת ארבעים מטוסי יורופייטר טייפון. כדי להאיץ את חיזוק החיל, טורקיה מבקשת לקבל תריסר מטוסים משומשים שכבר שירתו בקטאר ובעומאן – צעד שמדגיש את הדחיפות שבה היא רואה את הצורך בהתחמשות מחודשת.

לפי הערכות, ארדואן ידון השבוע בנושא בביקוריו בשתי המדינות, ובסוף החודש יארח באנקרה את ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר ואת הקנצלר הגרמני פרידריך מרץ בניסיון לסגור את הפרטים האחרונים.

הדחף הזה נולד לא רק מהתחרות ארוכת השנים עם יוון, שגם היא עומדת לקבל בקרוב מטוסי F-35 חדשים, אלא בעיקר מהמתיחות עם ישראל. בשנה האחרונה עקבו באנקרה בדאגה אחר תקיפות ישראליות בשטח איראן, בסוריה ובלבנון, שהבהירו עד כמה המרחב האווירי של האזור נשלט על ידי חיל האוויר הישראלי המצויד במאות מטוסי F-15, F-16 ו-F-35. לפי גורמים טורקים, אותן תקיפות עוררו את ההבנה שהמדינה חשופה למתקפה בלי יכולת ממשית להגיב.

לצד הניסיונות להשיג מטוסים מערביים, טורקיה מפתחת גם את מטוס החמקן KAAN ואת מערכת ההגנה הרב-שכבתית “כיפת הפלדה”, אך במערכת הביטחון הטורקית מודים כי יחלפו שנים עד שיוכלו לספק מענה משמעותי. קצינים לשעבר מזהירים כי ההגנה האווירית של המדינה “אינה ברמה הנדרשת” ומדברים על “כישלונות ניהוליים ממושכים”.

בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות בחשש. ארדואן החריף בשנים האחרונות את הטון כלפי ירושלים ותומך בגלוי בחמאס, וראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר כי הבסיסים הטורקים ותמיכתה בארגונים הפועלים נגד ישראל הופכים את אנקרה למוקד איום. אם יושלמו עסקאות הנשק המתוכננות, טורקיה עשויה להחזיק בתוך שנים ספורות בצי מטוסים מתקדמים – שינוי מאזן שעלול להשפיע ישירות על ביטחון ישראל.