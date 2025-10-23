שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הבהיר היום (חמישי) כי ישראל לא תשלם כל מחיר בעבור יחסים עם סעודיה.

בכנס של מכון צומת ו"מקור ראשון" בו נשא דברים, אמר סמוטריץ': "אם סעודיה אומרת לנו 'נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית' – אז חברים, לא תודה. תמשיכו לרכוב על גמלים במדבר", הדברים צוטטו בכתבת 'ynet'.

דבריו מגיעים יממה לאחר שחוק הריבונות עבר בקריאה טרומית בכנסת, למרות התנגדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו והלחץ האמריקני לעצור את המהלך.

מוקדם יותר היום התייחס מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו לנושא הסיפוח ואמר שארה"ב אינה מרוצה מהמהלך.

חברי מפלגתו של סמוטריץ' הצביעו בעד החוק, שסותר את הדרישה המרכזית של ריאד – הקמת מדינה פלסטינית, או לפחות התחייבות ישראלית ל"נתיב" שיוביל אליה, כתנאי להסכם נורמליזציה.

במהלך דבריו בכנס תקף שר האוצר את הגישה שלפיה יש להיענות לחיזורים מדיניים מצד מדינות זרות. "יש לנו טראומה כשמדינות העולם מחבקות אותנו – זה נגמר באוטובוסים מתפוצצים", אמר. עם זאת הוסיף כי ישראל צריכה לנהוג "בזהירות ולא בשלילה מוחלטת". סמוטריץ' העריך כי עד סוף כהונת הממשלה הנוכחית תחיל ישראל ריבונות על יהודה ושומרון, גם אם הבית הלבן יתנגד לכך. לדבריו, הוא מודע לעמדתו הנחרצת של הנשיא דונלד טראמפ נגד סיפוח בשטחי יהודה ושומרון, אך מתכוון להמשיך לקדם את המהלך.

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן צפוי להגיע בנובמבר לפגישה בבית הלבן עם טראמפ – ביקור ראשון שלו בוושינגטון מזה שבע שנים, מאז עלייתו לשלטון. בין הנושאים המרכזיים שעל הפרק: ברית הגנה בין ריאד לוושינגטון, הרחבת הסכמי אברהם ושת"פ מודיעיני במזרח התיכון.

הסעודים מבקשים לעגן את יחסי הביטחון שלהם עם ארצות הברית בהסכם דומה לזה שהנשיא טראמפ העניק לאחרונה לקטאר. על פי הצו הנשיאותי שנחתם בבית הלבן, וושינגטון מתחייבת לראות בכל מתקפה על קטאר איום ישיר על ביטחונה שלה – ולפעול נגדה באמצעים דיפלומטיים, כלכליים ואף צבאיים אם יידרש.

באותו יום שבו נחתם הצו, נפגש ראש הממשלה נתניהו עם טראמפ בבית הלבן, לאחר שהתנצל בפני מקבילו הקטארי על תקיפה ישראלית בדוחא. בבית הלבן רואים במפגש הקרוב עם בן סלמאן הזדמנות לדון בהרחבת הסכמי אברהם – יוזמה שטראמפ הצהיר רק בשבוע שעבר בראיון ל"פוקס ביזנס" כי הוא "מקווה להרחיב בקרוב" וציין כי "סעודיה ואחרות צפויות להצטרף".

ברקע המתיחות מול האמריקנים בנוגע להסכם עם חמאס, והלחץ הגדול שמפעיל ממשל טראמפ כדי להביא ל"שלום עם חמאס", כלשונו, דבריו של השר צפויים להביא לתגובה אמריקנית, בין אם בגלוי או מאחורי הקלעים.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, המריא הלילה (בין רביעי לחמישי) מארה"ב לביקור מדיני בישראל וזאת בכדי לעקוב אחרי יישום הסכם הפסקת האש ברצועת עזה.

רגע לפני המראתו נשאל רוביו על חוק החלת הריבונות שעבר בקריאה טרומית במליאת הכנסת והשיב: "הצעדים שמקדמת הכנסת להחלת ריבונות ביהודה ושומרון מהווים איום על הסכם השלום בעזה".

שר החוץ הוסיף: "מדינות מחוץ למזרח התיכון מוכנות לתרום לכוח בינלאומי ברצועת עזה".

פרשנים בארה"ב ובישראל מסבירים שהממשל האמריקני לחוץ במיוחד שההסכם עם חמאס יחזיק, בעוד בכירי הממשל מגיעים לארץ כדי לפקח על יישומו, להעביר מסרים לירושלים, ולתאם ציפיות עם הממשל בישראל.

אמש, אמר סגן הנשיא ואנס כי אין מטרת הגעתו כדי לעשות "בייביסיטר" לישראל כלשונו, והוסיף כי ישראל איננה מדינת חסות של ארה"ב. למרות האמור, לפי דיווחים בישראל, הפיקוד האמריקני בקרית גת אכן מפקח מקרוב על הפעולות הישראליות בעזה, ואף מונע לא אחת פעולות שעלולות בעיניהם לסכן את הפסקת האש.