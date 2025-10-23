כיכר השבת
סמוטריץ' מתנצל בפני הסעודים: "לא רציתי לפגוע, אני מיצר על הדברים"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התנצל בסרטון על הדברים שאמר על הסעודים מוקדם יותר | כזכור, בוועידת מקור ראשון קרא סמוטריץ' לסעודים "ללכת לרכב על הגמלים במדבר" | ההודעה המלאה (בעולם) 

(צילום: משרד האוצר)

שר האוצר פרסם סרטון התנצלות בעקבות קריאתו לסעודים "ללכת לרכב על גמלים במדבר", במידה ואלה יכפו מדינה פלסטינית.

בוידאו שפרסם אחר הצהריים נראה סמוטריץ' אומר למצלמה:

"טוב, אני אתחיל מהסוף. האמירה הלא מתוכננת ולא מוצלחת שלי על סעודיה בהחלט הייתה לא במקומה, ואני מצר עליה", אמר סמוטריץ'.

"אבל אני גם לא מוכן לקבל צביעות. וכמו שאני לא רוצה חלילה לפגוע בסעודים, אני מצפה מהם לפגוע בי, לא לפגוע בנו. ומי שכופר בקשר החי והעמוק מאוד שלנו לחבלי המולדת ביהודה ושומרון, פוגע בנו", אמר שר האוצר.

"מי שמנסה לכפות עלינו באו״ם, עם צרפת ומדינות אחרות באופן חד צדדי, לקרוע את ארץ ישראל, לחלק אותה ולהקים בה מדינת טרור שתסכן את קיומנו ואת עתידנו, פוגע בנו. כל המהלכים האלה שסעודיה מקדמת נגדנו בתקופה האחרונה הם פוגעניים פי כמה ממשפט לא מתוכנן, וכמו שאמרתי, לא מוצלח, של שר במסגרת ראיון עיתונאי."

סמוטריץ' הוסיף כי "מדינת ישראל היא מעצמה שיש לה המון המון מה לתת ולתרום לכל אחד משכנינו. אף אחד לא עושה לנו טובה כשהוא מנרמל איתנו יחסים. אני תומך נלהב בהלחמת הסכמי אברהם ובכריתת בריתות של שלום, אבל שלום אמת, כזה שמבוסס על אמירת אמת ולא מתנכר חלילה לקשר העמוק והחי של העם היהודי לארץ ישראל. אז שלום תמורת שלום של אמת, כן. שלום שמבוסס על שקר, של מדינה פלסטינית שלעולם לא תקום, פשוט לא יקום."

