שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (חמישי) לדרמה בפרשיית הפצ"רית והסרטון הערוך מ'שדה תימן', במסגרתה הוחלט על השעייתה של הפצ"רית בעקבות ההתפתחויות.

השר סמוטריץ' מסר: "אם הפרסום הבוקר של דורון קדוש, על כך שהפצ"רית הייתה חלק מההדלפה של אותו סרטון מבושל ומגמתי והרסני הוא נכון, מדובר בלא פחות מרעידת אדמה.

מדובר בראש ובראשונה במשהו שהוא כמעט בגידה. אלופה בצה"ל, מי שאמורה להגן על הלוחמים, למעשה משתפת פעולה עם קמפיין שקרי ואנטישמי, שמבקש להוציא דיבתם של לוחמי צה"ל, דיבתה של מדינת ישראל רעה בעולם. אי אפשר לדעת מה הייתה התרומה של הסרטון ההרסני הזה לדה לגיטימציה נגד מדינת ישראל, לאמברגו על נשק של ביידן. כמה לוחמים שילמו מחירים על ההתנהלות השערורייתית הזאת", אמר שר האוצר.

הוא הוסיף כי "על גבי זה, כמובן, יש כאן מרמה והפרת אמונים ושיבוש הליכי חקירה ושיבוש הליכי משפט ורישום כוזב ותצהירים כוזבים בתעשיית השקרים והטיוח שניסו לטשטש את ההדלפה הנוראה והאיומה הזאת.

אם חלילה הפרסום הזה נכון, הפצ"רית חייבת לשבת מאחורי סורג ובריח. ועם ישראל חייב להבין שהדיפ סטייט מסוכן. הוא מסוכן ללוחמים שלנו ולמפקדים שלנו. הוא מסוכן לביטחון. הוא מסוכן לדמוקרטיה. הוא מסוכן לצדק. התיקונים שאנחנו מובילים במערכת המשפט הישראלית נועדו לחזק את הדמוקרטיה, לחזק את הצדק והשוויון, לחזק את הביטחון, לשמור על לוחמי צה"ל, על צה"ל ועל המדינה האהובה שלנו.", דברי שר האוצר.

כזכור, מצה"ל נמסר השבוע, כי הפצ"רית שספגה ביקורת ציבורית רחבה על הנושא, יצאה ל"חופשה" עד השלמת פרטים נוספים, במקביל ישנם דיווחים שמאירוע ההדלפה מעורבים גורמים בפרקליטות הצבאית.

לאחר שעלו דיווחים על מעורבות אנשי הפרקליטות הצבאית והוצאת הפצ"רית לחופשה, מטעם היועצת המשפטית לממשלה נמסר: "בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה, החליטה היועצת המשפטית לממשלה על דעת פרקליט המדינה וראש אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, להורות על פתיחה בחקירה פלילית בגין עבירות הנוגעות לפרסום הסרטון מפרשת שדה תימן".

עוד נמסר: "החקירה מנוהלת על-ידי אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ובליווי פרקליטות המדינה. ביממה האחרונה בוצעו פעולות חקירה שונות. עדכון אודות הפתיחה בחקירה נמסר לבג״צ. בשלב זה והואיל והחקירה נמשכת לא ניתן למסור פרטים נוספים".