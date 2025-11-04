משרד הבריאות מעדכן כי שני חולי חצבת נסעו בתחבורה הציבורית בשבוע האחרון, ומבקש מהציבור שנחשף למקומות ולשעות המצוינות להקפיד על בדיקת החיסון ולעדכן את עצמו בהתאם להנחיות.

החולים נסעו בקווים הבאים: ב-28 וב-29 באוקטובר, קו 292 מפתח תקווה לבני ברק בשעה 07:16 ובחזרה בשעה 14:45; ב-29 באוקטובר גם קו 166 מפתח תקווה לתל אביב בשעה 09:00 ורכבת מתל אביב להרצליה בשעה 13:15; ב-30 באוקטובר קו 416 מירושלים לבני ברק בשעה 00:00, ולאחר מכן קו 292 מבני ברק חזרה לפתח תקווה, וכן קו 166 מפתח תקווה לתל אביב בשעה 09:00 ורכבת מתל אביב להרצליה בשעה 13:15. בנוסף, ב-29 באוקטובר אחד החולים שהה באולם אירועים בירושלים ברחוב דוברת שלום 6 משעה 19:00.

משרד הבריאות מדגיש כי חצבת היא מחלה מדבקת מאוד וקורא לכל מי שהיה באותם מקומות ובשעות לוודא את סטטוס החיסון שלו. ניתן לבדוק זאת באמצעות פנקס החיסונים הדיגיטלי באתר הממשלתי. במידת הצורך ניתן לפנות למוקד "קול הבריאות" במספר *5400 או למחלקה לאפידמיולוגיה בלשכת הבריאות המחוזית תל אביב בטלפונים 03-5634755/757 בין השעות 08:00–14:00.

משרד הבריאות מזכיר כי חיסון נגד חצבת יעיל ובטוח, ומעודד את הציבור להתחסן כדי למנוע התפרצות נוספת.