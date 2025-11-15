כיכר השבת
חדשות השבת: ויטקוף ייפגש עם חליל אל חיה | טראמפ שוקל למכור F-35 לסעודיה | הצפות נרחבות

שליחו של הנשיא טראמפ צפוי להיפגש עם מנהיג חמאס חליל אל חיה, למרות מדיניותה ארוכת השנים של ארה"ב שלא לשאת ולתת עם גורמי טרור | טראמפ אמר כי ישוחח עם בן סלמאן על נורמליזציה עם ישראל, דיווח לפיו הוא שוקל למכור לסעודיה את החמקן המתקדם |הצפות באזורים נרחבים בארץ (חדשות) 

ויטקוף וקושנר (צילום מסך מתוך הראיון המלא ב-CBS)

נורמליזציה וחמקן מתקדם

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר אמש (שישי) כי ישוחח עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן על הצטרפות להסכמי אברהם ונורמליזציה עם ישראל.

במקביל, מדיווח ב'טיימס' עולה כי ארה"ב שוקלת לאשר מכירה של מטוסי F35 לסעודיה, ייתכן שקיים קשר בין הדיווחים.

ייפגש עם המחבל הבכיר

בהמשך לעסקת החטופים בה תיווכה ארה"ב בין ישראל לחמאס, שליחו של הנשיא האמריקני סטיב ויטקוף צפוי להיפגש עם בכיר חמאס חליל אל חיה.

ארה"ב שואפת לסיים את שלטונו של חמאס ברצועה ולהביא לפירוזו של ארגון הטרור.

הצפות וגשמי ברכה

הצפות נרשמו באזורים רבים ברחבי הארץ, בעקבות כמויות גדולות של משקעים שהחלו לרדת ביום שישי, ונמשכו גם במהלך השבת.

בצומת מורשה נקלע רכב לשלולית עמוקה, ולוחמי האש מפתח תקווה הגיעו למקום יחד עם ג'יפאים של זק"א וחילצו מתוכו שני מבוגרים ושני ילדים. זמן קצר לפני כן נמשו ארבעה בני אדם, בהם ילד כבן שלוש, מרכב אחר ששקע כמעט עד גגו סמוך לצומת עדנים. הצוותים מצאו אותם עומדים על חלקו העליון של הרכב והוציאו אותם משם בעזרת סולם.

נס בבאר טוביה:

אדם שניסה להציל את ביתו מהצפה התמוטט, ככל הנראה בעקבות היפותרמיה, כוחות מד"א הצליחו להציל את חייו לאחר 11 שוקים חשמליים.

5
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
4
ברגע ששליח נשיא נפגש עם בכיר חמאס כמו חליל אל־חיה, הוא משדר שטרור משתלם ששחיטה של אזרחים חטיפות ואונס הם כלי לגיטימי לקבלת הכרה בינלאומית שמספיק "לייצר משבר" כדי לקבל שיחה עם הבית הלבן כל ארגון טרור אחר בעולם מבין מיד אם חמאס קיבל גם אנחנו נוכל
עומר
3
פגישה בין שליח הנשיא לבין חליל אל־חיה היא טעות אסטרטגית, מוסרית ומשפטית היא מחלישה את ארה"ב מחזקת את הטרור פוגעת בישראל פוגעת במערב כולו ולא נותנת שום תועלת אמיתית חוץ מלרכך את תדמיתם של רוצחים
טל
2
אין משא ומתן עם בני עוולה. לא מתקרבים לרשע ולא נותנים לו כבוד כל פגישה עם חמאס מחזקת ידיים של הורגים ומחלישה את ידי המוסר
צביקה
1
פגישה עם רוצחים היא ירידה מוסרית שאין למטה ממנה. אין מו"מ עם שונאי חיים
בני

