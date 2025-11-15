נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר אמש (שישי) כי ישוחח עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן על הצטרפות להסכמי אברהם ונורמליזציה עם ישראל.

במקביל, מדיווח ב'טיימס' עולה כי ארה"ב שוקלת לאשר מכירה של מטוסי F35 לסעודיה, ייתכן שקיים קשר בין הדיווחים.

ויטקוף ייפגש עם המחבל הבכיר

בהמשך לעסקת החטופים בה תיווכה ארה"ב בין ישראל לחמאס, שליחו של הנשיא האמריקני סטיב ויטקוף צפוי להיפגש עם בכיר חמאס חליל אל חיה.

ארה"ב שואפת לסיים את שלטונו של חמאס ברצועה ולהביא לפירוזו של ארגון הטרור.

הצפות וגשמי ברכה

הצפות נרשמו באזורים רבים ברחבי הארץ, בעקבות כמויות גדולות של משקעים שהחלו לרדת ביום שישי, ונמשכו גם במהלך השבת.

בצומת מורשה נקלע רכב לשלולית עמוקה, ולוחמי האש מפתח תקווה הגיעו למקום יחד עם ג'יפאים של זק"א וחילצו מתוכו שני מבוגרים ושני ילדים. זמן קצר לפני כן נמשו ארבעה בני אדם, בהם ילד כבן שלוש, מרכב אחר ששקע כמעט עד גגו סמוך לצומת עדנים. הצוותים מצאו אותם עומדים על חלקו העליון של הרכב והוציאו אותם משם בעזרת סולם.

נס בבאר טוביה:

אדם שניסה להציל את ביתו מהצפה התמוטט, ככל הנראה בעקבות היפותרמיה, כוחות מד"א הצליחו להציל את חייו לאחר 11 שוקים חשמליים.