רשת ה-BBC הודתה בביצוע טעות והסכימה לשלם פיצויים בסך 28,000 ליש"ט - 120,000 שקלים - למשפחת הורנשטיין מנתיב העשרה, לאחר שצוות צילום מטעמה חדר לביתם ללא אישור ימים ספורים לאחר טבח 7 באוקטובר, כך דיווח העיתון היהודי jewish news.

הצוות, בהובלת הכתב הבכיר ג'רמי בוואן, תיעד את פנים המבנה ההרוס וצילם תמונות אישיות של ילדי המשפחה, בזמן שחלק מקרוביהם עדיין לא ידעו אם בני המשפחה שרדו את המתקפה.

צאלה הורנשטיין תיארה את התחושות הקשות ואמרה כי "לא רק שמחבלים פרצו לביתנו וניסו לרצוח אותנו, אלא שאז נכנס צוות ה-BBC שוב, הפעם עם מצלמה כנשק, ללא רשות או הסכמה. זו הייתה פלישה נוספת לחיינו. הרגשנו שכל מה שעוד היה בשליטתנו נלקח מאיתנו".

לדבריה, היא גילתה את הדיווח של הרשת במקרה בעת שהמשפחה נדדה ברחבי הארץ לאחר שביתה הושמד. "גם בזמני מלחמה יש גבולות, וכשגוף תקשורת חוצה אותם, עליו לשאת באחריות", הוסיפה.

במהלך אירועי 7 באוקטובר, הבית הפך לזירת קרב לאחר שחברי הקהילה נאבקו במחבלים שניסו לפרוץ לממ"ד. אבי המשפחה נמלט לתוך המרחב המוגן לאחר שנזרק לעברו רימון, ובמשך שעות נאבקו בני הזוג בידית הדלת בזמן שילדיהם הסתתרו מתחת למיטה. המחבלים פוצצו מטען על דלת הממ"ד, אך העיוות שנוצר במתכת דווקא נעל את הדלת ומנע את כניסתם. בסופו של דבר נמלטו בני המשפחה דרך החלון ונסעו יחפים מהיישוב תחת אש.

חואקין פלוטו, מנהל לשכת ה-BBC במזרח התיכון, שלח מכתב התנצלות בעברית למשפחה ובו כתב: "אנו מבקשים להביע את הבנתנו למצוקה שנגרמה לכם בעקבות צילום ביתכם לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר. אנו כמובן מצטערים על כך. הכניסה לביתכם נבעה מטעות בתום לב, שכן האמנו שניתנה הסכמה לכך. ל-BBC לא הייתה כל כוונה לפגוע בכם או לגרום לכם אי נוחות".

עורך הדין אורי אלדר, שייצג את בני המשפחה, טען כי המקרה משקף בעיה רחבה יותר בהתנהלות הרשת. לדבריו, "אי אפשר להתעלם מהתפטרותם של בכירים ב-BBC בסמוך לפסק הדין, או מהתחושה הרווחת בישראל שהרשת מוטה ואינה משקפת את התמונה המלאה. ה-BBC אינו רק גוף מדיה – הוא מוסד ציבורי בריטי. רמת האחריות שלו, לדעתי, גבוהה מזו של כל ארגון תקשורת אחר".