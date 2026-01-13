שיחת טלפון בין כתב "כיכר השבת" לתושב רצועת עזה, שבוצעה כ"שיחת הטרלה", חושפת את הייאוש העמוק ברחוב העזתי ואת הביקורת נגד שלטון חמאס.

השיחה נפתחה בברכות הדדיות, כאשר הכתב שאל: "שלום עליכם, מה שלומך אחי?", ונענה בברכות: "השבח לא-ל חביבי, שא-לוהים יברך אותך, שא-לוהים ישמור עליך אח ח'אלד". הכתב הציג את עצמו כנציג קבוצה המבקשת להעניק סיוע הומניטרי למשפחות נזקקות וללמוד על המצב האמיתי בשטח.

התושב העזתי פירט את המחסור הקריטי הקיים במחנות העקורים וציין כי חסרים להם שלושה דברים עיקריים: יריעות לאוהלים, מזרנים וכיסויים לילדים. "אתה יודע שכל החיים שלנו, אחרי שהבתים נהרסו, הם באוהלים. ובאוהלים כבר שנה וחצי – הם התבלו מהשמש", הסביר התושב, והוסיף ביחס למלחמה: "המבול (הטופאן) האמיתי שיחזור אליכם", אמר העזתי על טבח השבעה באוקטובר שמכונה "מבול אל-אקצא" על ידי אויבינו.

בהמשך השיחה, תיאר העזתי את המצב הקשה במחנות וסיפר כי רוב היריעות קרועות ומחוררות. הוא תקף בחריפות את אירועי פתיחת המלחמה ואמר: "חסבי אללה על ה-7 באוקטובר, זה היה יום מקולל. הבתים שלנו הלכו. היינו מכובדים, היה לנו הכל". לדבריו, כיום הם רק רוצים להאכיל ולחתן את ילדיהם, אך האוכל והמים קשים להשגה. הכתב הדגיש בשיחה כי הוא מעוניין שהסיוע יגיע לנזקקים בלבד: "אני לא רוצה לתמוך לא בחמאס ולא באף אחד אחר. אני רוצה לתמוך באנשים המסכנים שחמאס לא סופר אותם".

העזתי אישר את הדברים וציין כי ארגונים אינם מסייעים להם כיוון שהם אינם משתפים פעולה עם הגורמים השולטים. הוא חשף כי מחיר אוהל בשוק השחור עולה על 2,000 ש"ח, וכי התושבים, שאין להם הכנסה ומתקשים למצוא לחם או בשר, אינם יכולים לממן יריעה שמחירה מעל 200 ש"ח. "אין לנו קשר לאף ארגון, אבל [קללה] על מי שהביא אותנו למצב הזה", אמר.

בסיום השיחה, כשנשאל כיצד הוא קובע מי נזקק, השיב התושב כי כולם חיים באותו סבל וזקוקים לרחמים מול ההרס והרעב. הכתב הבטיח לו תמיכה כספית משמעותית: "אני תומך ב-10,000 דולר לביגוד חורף ו-5,000 דולר לאוהלים". העזתי הציע לצלם את חלוקת הסיוע כהוכחה, והשיחה הסתיימה בברכת "להתראות יא ע'אלי".