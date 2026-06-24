רב משטרת ישראל, הרב רמי ברכיהו, התייחס היום (רביעי) בשיחה עם 'כיכר השבת' למחאת הרכבים המתקיימת בעקבות מעצר בני הישיבות, במהלך סיור שערך באזור כלא 10 לשם צפויים להגיע רכבי המחאה. בדבריו הציג את תמונת המצב המקומית ואת התנהלות הכוחות אל מול המפגינים.

"שלום וברכה, אנחנו נמצאים כאן בצומת כפר יונה, ליד כלא 10. אנחנו עוקבים אחרי המחאה, ואני יכול להגיד שכמעט כל אירוע שאנחנו נתקלים בו, אנחנו מנסים לפתור אותו כדי שלא חלילה ניכנס למקומות לא טובים", ציין רב המשטרה בפתח דבריו.

במהלך הדברים נשאל ברכיהו על ידי המראיין לגבי אירועים נוספים שנרשמו במוקדים אחרים בארץ, ובהם ערד וביתר עילית, וביקש להבהיר את ההקשר של אותם דיווחים אל מול האירוע הנוכחי.

בתגובה לשאלה השיב ברכיהו כי "כן, אבל בערד ובביתר לא קשור בהכרח לאירוע עצמו", ובכך הבדיל בין האירועים השונים ברחבי הארץ.

בהמשך דבריו התייחס רב המשטרה למדיניות הכללית של הארגון בנוגע לזכות ההפגנה, והדגיש את החשיבות שהמשטרה רואה באיפשור הבעת המחאה הציבורית כל עוד היא נשמרת במסגרת החוקית.

"אנחנו חושבים שזכות המחאה היא חשובה. חשוב מאוד שאנשים ירגישו שהם מצליחים לבטא את עצמם, למחות, בגבולות החוק. אנחנו, משטרת ישראל, התפקיד שלנו זה לאפשר את המחאה. אנחנו מקווים שיהיו אפס תקלות ושהכל יעבור בשלום, שכל מי שמגיע למחאה יבוא, ימחה, ויוכל לחזור לביתו בריא ושלם, אמן כן יהי רצון", חתם ברכיהו את דבריו.