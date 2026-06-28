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בליכוד נערכים לפריימריז: זה התאריך בו יתקיימו הבחירות למפלגה

ועדת החוקה של הליכוד, בראשות יו”ר הוועדה ויו”ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ, אישרה היום פה אחד את קיום הבחירות המקדימות לראשות רשימת הליכוד לכנסת (חדשות) 

פריימריז הליכוד , המחשה (צילום: יהודה ג. כיכר השבת)

ועדת החוקה של הליכוד, בראשות יו”ר הוועדה ויו”ר מרכז הליכוד, השר חיים כץ, אישרה היום (ראשון) פה אחד את קיום הבחירות המקדימות לראשות רשימת הליכוד לכנסת בתאריך 4 באוגוסט 2026 (יום שלישי כ”ה באב).

השר חיים כץ הודיע לחברי הוועדה כי ההחלטה התקבלה בתיאום עם יו”ר הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו. במסגרת הישיבה אושרה גם דחיית מועד הפריימריז, לאחר שהנושא עלה להצבעה ואושר פה אחד.

בישיבה השתתפו, בין היתר, השרים חיים כץ וזאב אלקין, חברי הכנסת דוד ביטן, אתי עטיה ועמית הלוי, מנכ”ל הליכוד דוד שרן והיועץ המשפטי של התנועה, עו”ד אילן בומבך.

עוד נקבע כי מועד סגירת ספר הבוחרים יהיה 7 ביולי, אולם ועדת החוקה תפנה לוועדת הבחירות של הליכוד בבקשה לדחות את המועד ל-10 ביולי. בנוסף, עד ליום חמישי הקרוב, 2 ביולי, צפויה התנועה לפרסם את נהלי הפריימריז ואת שיטת הבחירות.

ההחלטה מסמנת את פתיחת ההיערכות הרשמית של הליכוד לקראת הפריימריז, שבמסגרתם ייבחרו מועמדי המפלגה לקראת הבחירות לכנסת.

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