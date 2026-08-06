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אנטישמיות בכל מקום

"הסתרנו שאנחנו ישראלים": טיול בר המצווה לאוסטרליה הפך לסיוט 

מסע בר המצווה של משפחת כהן הפך למסכת של עיכובים, תשאולים, עימותים ותחושת פחד | בשיחה עם “כיכר השבת” מספר אב המשפחה כי למרות שטס עם דרכון אמריקאי, בקשת הוויזה שלו לאוסטרליה נדחתה תחילה, ובהמשך נקלע לעימות עם עובד בניו זילנד | “זו הפעם הראשונה בחיי שהסתרתי שאני ישראלי״ (בעולם) 

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לוח הגולף (צילום: מיכאל כהן)

מה שהיה אמור להיות טיול חגיגי לרגל בר המצווה, הפך עבור משפחת כהן למסע רצוף אירועים חריגים, שבסיומו נותרה עם תחושת פחד ואכזבה.

בשיחה עם “כיכר השבת” מספר אב המשפחה מיכאל כהן כי משפחתו יצאה למסע לאוסטרליה ולניו זילנד, לאחר שהחליטה לשלב את חגיגת בר המצווה עם ביקור אצל בני משפחה בסידני.

לדבריו, בעוד רעייתו ובנו קיבלו את הוויזה לאוסטרליה באופן מיידי, בקשת הוויזה שלו עוכבה במשך כשלושה שבועות, ולבסוף אף נדחתה.

“הסבירו שאין הוכחה שאעזוב את אוסטרליה, למרות שיש לי משפחה, עבודה, כרטיס חזור והורים מבוגרים שאני מטפל בהם. לא שאלו שאלות ולא ביקשו הבהרות - פשוט דחו את הבקשה”, הוא מספר.

הוא מוסיף כי בעקבות התערבות של חברי הקהילה היהודית באוסטרליה אושרה לבסוף הוויזה, אולם כשהגיע לשדה התעופה גילה כי האישור טרם עודכן במערכות חברת התעופה, ונאלץ לרכוש כרטיס טיסה חדש.

גם לאחר שנחת בסידני, לדבריו, עבר בידוק ותשאול ממושכים. ״עשו לי תחקיר כאילו אני עבריין מסוכן. פתחו את כל המזוודות, חיפשו בכל דבר ובדקו אותי במשך זמן רב, אבל בסופו של דבר אפשרו לי להיכנס״.

בהמשך הטיול נסעה המשפחה לניו זילנד. שם, במהלך ביקור במתחם מיני גולף, הבחין בנו כי שבר את התוצאה שהופיעה לצד דגל ישראל בלוח השיאים של המקום. כשפנה לעובד וביקש לעדכן את התוצאה, התפתח עימות חריף.

“הוא התחיל לקלל אותי, יצא מהעמדה שלו, דחף אותי, ובהמשך גם דחף את אשתי. אם היא לא הייתה עוצרת אותי, הייתי מגיב אחרת”, הוא מספר.

לדבריו, בכוונתו להגיש תלונה נגד אותו עובד. אלא שלטענתו, האירועים עצמם היו רק חלק מהחוויה הקשה.

״זו הייתה הפעם הראשונה בחיי שהסתרתי שאנחנו ישראלים״, הוא אומר. ״כל החיים הסתובבתי בגאווה עם כיפה, לא הסתרתי שאני יהודי או ישראלי. הפעם, כששאלו אותנו מאיפה אנחנו, אמרנו שאנחנו מארצות הברית. זה צרם לנו מהרגע שעלינו על המטוס.”

לדבריו, במהלך הטיול נתקלו בני המשפחה בקריאות “Free Palestine”, ולעיתים אף בחרו שלא לחשוף את זהותם הישראלית מחשש ליחס עוין.

“גם כשלא תוקפים אותך באופן ישיר, אתה כל הזמן דרוך. אתה בוחן את הסביבה, את האנשים שמסביבך, ושואל את עצמך אם בטוח לחשוף מי אתה. זו תחושה שלא חוויתי בעבר, והיא עצובה מאוד.”

כהן, שמספר כי במשך שנים הסתובב ברחבי העולם בגאווה כיהודי וכישראלי, מסכם בכאב: “אחרי עשרות שנים שבהן הרגשתי בנוח להציג את הזהות שלי בכל מקום, זו הייתה הפעם הראשונה שהרגשתי צורך להסתיר אותה. מבחינתי, זו התחושה הקשה ביותר שלקחתי מהמסע הזה״.
אנטישמיותבר מצווהאוסטרליה

1 תגובות

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פעם הבאה תחגוג את הבר מצווה בארץ
אברהם

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