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אוי, טאטע

סכנות בין הזמנים: ילדה כבת 6 נפלה על ראשה מטרמפולינה; נער חרדי נפל מגובה 40 מטרים

שעות אחרי פטירתם של ילד רך שננעל ברכב ונער שטבע במימי הירדן, זכרם לברכה, בצפון הארץ פונתה ילדה שתיבדל לחיים טובים לאחר שנפלה על ראשה במהלך משחק טרמפולינה | באירוע אחר נפל נער במהלך סנפלינג מגובה עצום של כ-40 מטרים (חדשות) 

10תגובות
האסון במערת קשת (צילום: מד"א)

תאונות בין הזמנים ממשיכות להכות בחברה החרדית.

אחר הצהריים דווח על ילדה כבת 6 שנחבלה בראשה בזמן ששיחקה בטרמפולינה בכפר זיתים.

"דוברות צוות הצלה:

כפר זיתים: ילדה בת 6 פונתה במצב בינוני לאחר שנחבלה במהלך משחק על טרומפולינה כונני מד"א - 'צוות הצלה' הוזעקו לבית בכפר זיתים בעקבות דיווח על ילדה שנחבלה.

פראמדיק 'צוות הצלה' מוטי גלושטיין שהגיע ראשון למקום מוסיף: "כשהגעתי למקום הכווינו אותי אל תוך בית, שם ראיתי ילדה בת 6 הסובלת מחבלת ראש לאחר שנחבלה במהלך משחק על טרומפולינה.

יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקנו לה סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבוע וחבישות, והיא פונתה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד״א במצב בינוני להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים צפון-פוריה."

(צילום: צוות הצלה / מד"א)

באירוע אחר, נער כבן 16 נפל מגובה עצום של כ-40 מטרים במהלך ביצוע טיפוס סנפלינג במערת קשת שבאזור אדמית.

לפי הדיווח, הנער אינו בהכרה ומאמצים מתבצעים לחילוצו על ידי מסוק של יחידת 669.

מכב"ה נמסר:

"אירוע חילוץ מורכב במערת קשת, גולש סנפלינג צעיר נפל מגובה רב.

לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד 102 של מחוז חוף על גולש סנפלינג – ככל הנראה נער צעיר – שנפל מגובה רב (מוערך כ-30 עד 40 מטרים) במערת קשת, ואותר כשהוא ללא תזוזה.

צוותים מתחנת זבולון והיחידה לחילוצים מיוחדים (יל"מ) של תחנת קריות הוזעקו למקום. צוות ראשון כבר הגיע לזירה והחל בהערכת מצב ראשונית, כאשר שאר הצוותים עושים את דרכם למקום.

במקביל, הוזנקו לאירוע צוותי חילוץ נוספים מיחידת החילוץ "גליל-כרמל" וכן צוות חילוץ מוסק של יחידה 669."

ממד"א נמסר: "בשעה 18:10 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר על נער שנפל מגובה ככה"נ במהלך סנפלינג בסמוך למערת קשת. חובשים ופרמדיקים של מד"א מדווחים על נער בן 16 מחוסר הכרה".
סנפלינגבין הזמנים

10 תגובות

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10
ימים מופקרים אף אחד לא שומר הוראות הבטיחות כי זו המצאה של הציונים, ואת המחיר אנו שמשלמים בנפש
ועשית ככל אשר יורוך
9
ממש הפתעה, הימים המסוכנים בשנה אלו ימי בין הזמנים כולם עושים מה שבא להם איך שבא לבם
חיקל
8
ה ישמור, חוסר מודעות לסכנות. ואני שואל שאלת תם- תורה מגנא ומצלא- כנראה זה לא עובד. או שזה עובד רק כלפי החיילים? אבל גם לא עובד- חיילים נהרגים ונפצעים. מסקנה- האקם צריך לנהוג בדרך כל הארץ, להישמר ובזמן מלחמה להלחם. ובזמן שאתה לא נלחם- תלמד תורה. עולם הפוך. השקפה מוזרה ומעוותת שנוצרה בידי רבנים ועסקנ
ה ירחם

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