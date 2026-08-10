ילד צופה בליקוי חמה ( צילום: שאטרסטוק )

אירוע אסטרונומי נדיר של ליקוי חמה מלא יתרחש ביום רביעי, 12 באוגוסט 2026, ויירא חלקית או במלואו מאזורים נרחבים בחצי הכדור הצפוני, בהם ספרד, איסלנד וגרינלנד. תושבי ישראל לא יוכלו לצפות בליקוי הנוכחי, אך אירוע משמעותי בהרבה צפוי באזורנו ב-2 באוגוסט 2027.

באירוע של 2027 צפוי ליקוי חמה ארוך במיוחד שיימשך עד 6 דקות ו-23 שניות וייראה היטב במזרח התיכון ובצפון אפריקה. בישראל ניתן יהיה לחזות בליקוי חמה כמעט מלא, כאשר אחוז הכיסוי של השמש ילך ויגדל ככל שנוסעים דרומה. בליקוי הנוכחי של 2026, שידעך לאחר קצת יותר מ-2 דקות ו-18 שניות של כיסוי מלא, יצפו מדענים וחובבי אסטרונומיה מרחבי העולם. סוכנויות החלל ילוו את האירוע בשידורים חיים ובמחקרים בשטח, כולל שיגור עשרות בלונים לבחינת השינויים באטמוספרה בזמן ירידת הטמפרטורה.

ליקוי החמה בארה"ב ( צילום מסך: מתוך השידור החי של נאס"א )

המומחה למיפוי ליקויי חמה, מייקל זיילר, יצפה באירוע מגרינלנד וציין כי "מה שמרגש אותי זה צפייה בתופעות נדירות". מנהלת המדע של סוכנות החלל האירופית, פרופ' קרול מנדל, הוסיפה כי "עבורי, זה לא רק רגע מדעי. זה לא רק יישור מדהים של גופים שמימיים. זה גם רגע אנושי מאוד", וכי "זהו קשר אנושי אמיתי בינינו ליקום".

החוקרת ד"ר אנג'לה דז'ארדינס, המובילה פרויקט מחקרי במימון נאס"א, הסבירה כי "כמה דקות זה לא הרבה זמן, אבל זה עדיין מספיק כדי להשפיע על האטמוספרה וליצור את הצל הקר והכהה של הירח על כדור הארץ". לצד הליקוי יופיעו בשמיים שישה כוכבי לכת וכן שיא מטר המטאורים הפרסאידים.