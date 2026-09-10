בועטים בתיק ומעיפים מקבוצת הוואטסאפ: הנשיא בקמפיין יצירתי

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בית הנשיא מעניק את חסותו לקמפיין להעלאת המודעות בנושא חרמות על ילדים בבתי הספר, מעשים שפלים שמסתיימים לא אחת באסונות קשים.

מבית הנשיא נמסר כי "חרם ובריונות זה קו אדום - בית הנשיא הזניק את המהלך הלאומי למאבק בחרם ובבריונות בקרב ילדים ונוער".

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נשיא המדינה יצחק הרצוג: ״העלייה המדאיגה בתופעה של ילדים ובני נוער רבים שנפגעו מחרם ובריונות היא מצב חירום של ממש. אני קורא לכל אחת ואחד בישראל לקחת חלק במהלך הלאומי למאבק בחרם ובבריונות בקרב ילדים ונוער. זו מציאות שמחייבת את כולנו לפעול ולשים יחד קו אדום וברור. אסור לנו להתעלם. זה הזמן להתערב לטובה. זו האחריות של כולנו!" "הסתכלנו למעלה וראינו רגליים": מחזה לא ייאמן נצפה באמצע הכביש אריה רוזן | 16:01 התאבדות או כניעה: סחרור הזעם שמפרק את המשטר האיראני מבפנים יהודה גליקמן | 16:04 הפורום הלאומי למאבק בחרם ובבריונות בקרב ילדים ונוער, בחסות בית הנשיא, הזניק היום, יום חמישי, מהלך לאומי רחב היקף למאבק בחרם ובבריונות בקרב ילדים ובני נוער. מהלך בו שותפים גופים וארגונים מכל המגזרים בישראל. הקמפיין זכה לתהודה ושיתוף פעולה נרחב כלל ארצי - בקמפיין דיגיטלי ברשתות החברתיות שבו לקחו חלק משפיענים, ידוענים, ואישי ציבור. הקמפיין מושק החל מהיום בתפוצה רחבה בתאגידי המסחר הגדולים בישראל, רשתות שיווק, רשתות תיירות, חברות משלוחים, רשויות המקומיות ועוד.

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הפורום הלאומי של בית הנשיא מאחד לראשונה סביב שולחן אחד את כלל הגופים העוסקים בתחום - משרדי הממשלה, המערכות הציבוריות, עמותות וארגוני החברה האזרחית, והמגזר העסקי - כולם פועלים יחד במטרה למגר את תופעת החרם והבריונות ולהביא לשינוי בנורמות ובשיח החברתי, למען ביטחון הילדים והנוער בישראל.

לראשונה, בית הנשיא הקים אתר ייחודי המרכז במקום אחד את כלל המידע, המענים ומוקדי הסיוע של כל הגופים העוסקים בתחום.