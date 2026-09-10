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בועטים בתיק ומעיפים מקבוצת הוואטסאפ: הנשיא בקמפיין יצירתי

בית הנשיא פרסם היום קמפיין חדש להגברת המודעות לנושא חרם על ילדים | הקמפיין מלווה בסרטונים הממחישים את התמודדותם של אותם ילדים מוחרמים | צפו | קרדיט לכל הסרטונים: בית הנשיא (חדשות) 

1תגובות

בית הנשיא מעניק את חסותו לקמפיין להעלאת המודעות בנושא חרמות על ילדים בבתי הספר, מעשים שפלים שמסתיימים לא אחת באסונות קשים.

מבית הנשיא נמסר כי "חרם ובריונות זה קו אדום - בית הנשיא הזניק את המהלך הלאומי למאבק בחרם ובבריונות בקרב ילדים ונוער".

: ״העלייה המדאיגה בתופעה של ילדים ובני נוער רבים שנפגעו מחרם ובריונות היא מצב חירום של ממש. אני קורא לכל אחת ואחד בישראל לקחת חלק במהלך הלאומי למאבק בחרם ובבריונות בקרב ילדים ונוער. זו מציאות שמחייבת את כולנו לפעול ולשים יחד קו אדום וברור. אסור לנו להתעלם. זה הזמן להתערב לטובה. זו האחריות של כולנו!"

הפורום הלאומי למאבק בחרם ובבריונות בקרב ילדים ונוער, בחסות בית הנשיא, הזניק היום, יום חמישי, מהלך לאומי רחב היקף למאבק בחרם ובבריונות בקרב ילדים ובני נוער. מהלך בו שותפים גופים וארגונים מכל המגזרים בישראל. הקמפיין זכה לתהודה ושיתוף פעולה נרחב כלל ארצי - בקמפיין דיגיטלי ברשתות החברתיות שבו לקחו חלק משפיענים, ידוענים, ואישי ציבור. הקמפיין מושק החל מהיום בתפוצה רחבה בתאגידי המסחר הגדולים בישראל, רשתות שיווק, רשתות תיירות, חברות משלוחים, רשויות המקומיות ועוד.

הפורום הלאומי של בית הנשיא מאחד לראשונה סביב שולחן אחד את כלל הגופים העוסקים בתחום - משרדי הממשלה, המערכות הציבוריות, עמותות וארגוני החברה האזרחית, והמגזר העסקי - כולם פועלים יחד במטרה למגר את תופעת החרם והבריונות ולהביא לשינוי בנורמות ובשיח החברתי, למען ביטחון הילדים והנוער בישראל.

לראשונה, בית הנשיא הקים אתר ייחודי המרכז במקום אחד את כלל המידע, המענים ומוקדי הסיוע של כל הגופים העוסקים בתחום.
יצחק הרצוגבית הנשיאבריונות בבתי ספרחרם על ילדים

1 תגובות

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הנשיא אתה חלק מהחרם אתה נותן הדרה לציבור הימני מהישראליות אתה לא נותן חנינה לנתניהו כי הוא ימני, אתה מחזק יותר את השמאל, לכן אל תבוא בטענות על ילדים שרואים ממך דוגמא אישית
טול קורה וכו

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