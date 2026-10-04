האפרטהייד האנטי-יהודי המקומם במדינת ישראל נמשך: חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק עלה להר הבית, אמר שם 'מי שברך' לבנו של השגריר נריה לייטר לרפו"ש - והורחק על ידי מפקד המחוז.

ל'כיכר השבת' נודע כי חבר הכנסת לשעבר התפלל בהר הבית (בניגוד להכרעת הפוסקים), מה שהספיק למשטרה לקבוע כי ישנה מסוכנות בכך שיתאפשר לו לשהות במקום.

בתגובה, הגיעו שוטרים לביתו של גליק וזימנו אותו לשימוע במשטרת ישראל, לאחר מכן חתם מפקד מחוז ירושלים על צו האוסר את כניסתו למתחם.

בצו נכתב:

"יהודה גליק לא ייכנס, לא ישהה ולא יימצא בשטח הר הבית ומבואותיו". הצו השרירותי ניתן בתוקף עד לחודש מרץ 2027.

עוד צוין כי ההחלטה התקבלה על מנת "למנוע פגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש", קרי - תפילה של יהודי עשויה לגרום לפגיעה חמורה בביטחון.