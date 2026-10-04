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אפרטהייד 

בגלל 'מי שברך': חכ"ל התפלל לרפואת בן השגריר - וקיבל הרחקה בגלל "מסוכנות" | צפו

חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק קיבל הרחקה בצו משטרה מהר הבית, בעקבות מי שברך שעשה למען נריה לייטר | צפו בתיעוד (חדשות) 

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| צילום: צילום: יהודה גליק

האפרטהייד האנטי-יהודי המקומם במדינת ישראל נמשך: חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק עלה להר הבית, אמר שם 'מי שברך' לבנו של השגריר נריה לייטר לרפו"ש - והורחק על ידי מפקד המחוז.

ל'כיכר השבת' נודע כי חבר הכנסת לשעבר התפלל בהר הבית (בניגוד להכרעת הפוסקים), מה שהספיק למשטרה לקבוע כי ישנה מסוכנות בכך שיתאפשר לו לשהות במקום.

בתגובה, הגיעו שוטרים לביתו של גליק וזימנו אותו לשימוע במשטרת ישראל, לאחר מכן חתם מפקד מחוז ירושלים על צו האוסר את כניסתו למתחם.

בצו נכתב:

"יהודה גליק לא ייכנס, לא ישהה ולא יימצא בשטח הר הבית ומבואותיו". הצו השרירותי ניתן בתוקף עד לחודש מרץ 2027.

עוד צוין כי ההחלטה התקבלה על מנת "למנוע פגיעה חמורה בביטחון הנפש או הרכוש", קרי - תפילה של יהודי עשויה לגרום לפגיעה חמורה בביטחון.

יהודה גליק הגיב:

"40 שנה שאני עולה להר הבית

פועל תמיד בהתאם לכל ההוראות

משטרת הר הבית רודפת אותי

ברוע

ברשעות

על לא עוול בכפי

בשנים האחרונות

בהובלת איתמר בן גביר

שנה שלישית ברציפות ערב סוכות

בתקופה שיש לי הכי הרבה הדרכות

צו הרחקה.

האנשים האלו מכאיבים לי

פי כמה ממה שהאיש שניסה להתנקש בחיי הכאיב לי

באמת כמה רוע אפשר לבלוע?

ואחרי כל זאת

הרימותי ידי לאל עליון

ומתחייב שלא יצליחו לשבור אותי.

הלוואי ואחזיק מעמד".

הר הביתיהודה גליקנריה לייטר

2 תגובות

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2
בושה איפה בן גביר ,כשצריך אותו יודע להתחמק ,בן גביר שבמשמרת שלו נטבחו יהודים בשמחת תורה לא לוקח אחריות על שום דבר
יואב
1
לכל הדעות אסור לעלות לשטח הרמה !
שוקרון

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