המלך צ'רלס השלישי ובנו, הנסיך וויליאם, שקלו לשלול מהנסיך הארי ומרעייתו מייגן מרקל את תוארי האצולה שלהם, בעקבות ביקור שערכו בניגריה בשנת 2024. כך סיפר המומחה לענייני בית המלוכה טום קווין, שטען כי השניים זעמו על כך שהזוג התנהל במדינה כאילו היה חלק פעיל מבית המלוכה.

הארי ומייגן פרשו מתפקידיהם המלכותיים הבכירים בשנת 2020 ועברו להתגורר בארצות הברית. למרות זאת, ביקורם בן שלושת הימים בניגריה במאי 2024 כלל קבלות פנים, ריקודים, ביקורים בבתי ספר ובארגוני צדקה – פעילויות שהזכירו ביקור רשמי של בני משפחת המלוכה.

הנסיעה נערכה על רקע התעניינותה של ניגריה באפשרות לארח את משחקי אינוויקטוס, המיזם הספורטיבי שהקים הארי עבור אנשי כוחות הביטחון והצבא שנפצעו או חלו במהלך שירותם. המשחקים הבאים צפויים להתקיים בבירמינגהם בשנת 2027.

בריאיון לעיתון הבריטי The Mirror במאי 2024, לאחר שובם של בני הזוג לביתם במונטסיטו שבקליפורניה, תיאר קווין את תגובת צמרת בית המלוכה לביקור.

"וויליאם זועם לחלוטין ונחוש למצוא דרך למנוע מדבר כזה לקרות בעתיד", אמר המומחה. לדבריו, "המלך צ'רלס היה כועס יותר מכפי שמישהו ראה אותו אי פעם".

קווין הוסיף כי המלך ובנו קיימו שיחות ממושכות על האפשרות לשלול מהארי וממייגן את תוארי הדוכס והדוכסית מסאסקס. עם זאת, השניים חששו שהמהלך יפעל דווקא לטובת הזוג ויעניק לו הזדמנות נוספת לתקוף את משפחת המלוכה.

לדברי המומחה, גם ללא התארים הרשמיים, הארי ומייגן היו יכולים להמשיך במסעותיהם ברחבי העולם ולהתקבל בחום במדינות שבהן היו מבקרים. "הדבר האחרון שהם רוצים הוא לתת לבני המלוכה המורדים סיבה נוספת להתלונן", הסביר.

בני הזוג כבר אינם רשאים להשתמש בתוארי הפנייה "הוד מלכותו" ו"הוד מלכותה", אך הם נותרו הדוכס והדוכסית מסאסקס.

הקרע במשפחה נמשך

בחודשים האחרונים עלו מחדש שאלות בנוגע לאפשרות שהארי ומייגן ישובו להשתלב בחיי משפחת המלוכה, לאחר חזרתם לבריטניה. אולם בספטמבר הובהר במכתב שנשלח בשם המלך כי השניים לא יחזרו לתפקידיהם המלכותיים וימשיכו לחיות כאזרחים פרטיים.

גם היחסים בין הארי לוויליאם נותרו מתוחים, והשניים מדווחים כמי שמנותקים זה מזה מאז 2022. עם זאת, הארי הביע לאחרונה תקווה לפיוס בין האחים.

בריאיון לפודקאסט של מגזין GQ, כשנשאל על האפשרות לשקם את היחסים עם אחיו, השיב הארי: "אני רוצה שזה יסתדר". בהמשך הדגיש כי לנוכח כל מה שמתרחש בעולם, "הדבר החשוב ביותר הוא להתפייס. זו הנקודה המרכזית".