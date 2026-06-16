בעלי העסקים בצפון חשפו בוועדה: "היומנים ליולי אוגוסט ריקים"

משבר כלכלי חמור מאיים על עסקים בצפון הארץ, כך עלה היום (שלישי) מדיון בוועדת הכספים של הכנסת. בעלי עסקים שונים העידו על קשיים תזרימיים חמורים, עיכובים בקידום תביעות ואף סכנת סגירה, כאשר חלקם תיארו מציאות עגומה: "היומנים ליולי אוגוסט ריקים".

במהלך הדיון, שעסק במצב העסקים בצפון, העידו בעלי עסקים על עיכובים משמעותיים בקידום תביעות בעיקר במסלול האדום, שהביאו לקשיים תזרימיים חמורים ולסכנת סגירה. אחדים מהם אף תיארו יחס לעומתי מצד הגורמים המטפלים: "נאמר לי או שתסגור את התיק או שתעבור לסוף התור".

קרן מס רכוש: "שילמנו כמעט 28 מיליארד"

לצד התמונה הקשה, העידו רבים מבעלי העסקים על מענה מסביב לשעון מצד אנשי קרן מס רכוש ורצון עז לסייע. מנהל קרן מס רכוש הציג נתונים מקיפים: "בחרבות ברזל הוגשו 663 אלף תביעות, ונותרו בטיפול כ-6,000 - זה פחות מאחוז".

"אנחנו לא מצליחים להציל את כל העסקים, אנחנו משתדלים להגיע לכולם, אבל לא את כולם נצליח להציל וזה כמו חלק ממלחמה שקורה, כמו שהטילים חודרים את כיפת ברזל ואת כל ההגנה שלנו", הסביר מנהל הקרן. "קרן הפיצויים שילמה כמעט 28 מיליארד על פיצוי עקיף, מתוכם שילמנו 4.5 מיליארד ביישובי קו העימות ו-6.5 מיליארד ₪ אם כוללים את גולן צפון וגליל עליון".

חברי הכנסת: "היעדר אסטרטגיה ארוכת טווח"

חברי הכנסת תקפו בחריפות את נציג משרד האוצר על היעדר אסטרטגיה ואופק ארוך טווח לאזור. ח"כ עודד פורר ביקש מהאוצר להעמיד סיבות שיגרמו לבעל מפעל להקים אותו דווקא בצפון, ולא רק לטפל בנזקים השוטפים.

יו"ר הוועדה, ח"כ מוש מילביצקי, דרש מעטפת הגנה אקטיבית לאזור והודיע על כוונתו לקיים דיון נוסף בנושא בשבוע הבא. בעלי העסקים קראו למדינה להעמיד להם סיוע באפיקים נוספים, על מנת שיוכלו להחזיר את עסקיהם לפעילות, וקראו לקדם מענים ארוכי טווח.