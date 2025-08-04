מדינת ישראל צריכה להתעורר. עם ישראל צריך להתעורר.

יש שיראו בכך צירוף מקרים, אך כל מי שגדל על ברכי התורה ויודע את ערכה הנצחי – מבין שאין מקריות.

חז”ל מלמדים: “אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים וארץ לא שמתי” - העולם מתקיים בזכות לימוד התורה הבלתי פוסק.

רגע אחד ללא לימוד תורה – והעולם כולו עלול להיחרב.

התורה איננה עיסוק פרטי או מותרות רוחניות. היא מגן החיים של עם ישראל, היסוד שמחזיק את קיומנו – הפרטי, הלאומי והעולמי.

חז”ל מלמדים:

העולם אינו מתקיים אלא בזכות לימוד התורה שמתרחש בכל רגע ורגע. די שיהיה רגע אחד שבו אין בעולם תורה – והעולם כולו יחרב. התורה איננה רק עיסוק רוחני. היא חומת המגן שלנו. היא נשמת אפנו – הפרטית והלאומית.

כמי שמעורב בעניינים מדיניים בארץ, בארה”ב ובעולם, חזיתי שוב ושוב בהשגחה הפרטית הזו. רק לאחרונה חווינו את הניצחון המופלא של מדינת ישראל במלחמת ה־12 יום מול איראן – מדינה שגדולה מישראל פי 79, ומפעילה שלוחות טרור רבות כמו חמאס, חיזבאללה והח׳ותים בתימן. ישראל הדהימה את העולם: פגעה בלב לבו של האיום הגרעיני – ויצאה כשידה על העליונה, מעוררת הערכה עולמית חסרת תקדים.

אולם בתוך ימים ספורים, גל ההערכה התהפך – לגל גינויים. תמונות קשות מרצועת עזה הציפו את הרשתות, והדעה העולמית השתנתה בן רגע. מדינות כמו צרפת, בריטניה, קנדה, ואף כמה ממדינות ערב, הכריזו על כוונתן להכיר במדינה פלסטינית כבר בספטמבר הקרוב. זהו גל דיפלומטי אגרסיבי, שלא ראינו כמותו מזה שנים.

ומה התרחש בדיוק באותו זמן?

ממשלת ישראל פתחה במאבק עיקש נגד לומדי התורה – נגד אותם אברכים ובני ישיבות שמקדישים את חייהם ללימוד יומיומי, בדיוק כפי שחז”ל תיארו כעמוד התווך של קיום העולם.

האם באמת ניתן לקרוא לזה מקריות?

כאשר פוגעים בלומדי התורה – פוגעים בהגנה הרוחנית של עם ישראל.

כאשר מתכחשים לעמוד השדרה הרוחני של האומה – אין פלא שהעולם מתהפך עלינו.

זו אינה רק שאלה פוליטית – זו שאלה של זהות לאומית, קיום רוחני וביטחוני.

זהו רגע של חשבון נפש עמוק. המסר מהשמים ברור וחד:

פגיעה בלומדי התורה = פגיעה בהגנה האלוקית.

עלינו להתעורר. להבין. לקשור את הנקודות.

ולהיזכר – כי התורה היא לא רק הערך שלנו. היא ההגנה שלנו.

ביטחוננו תלוי בתורה. קיומנו תלוי בתורה. העתיד שלנו תלוי בתורה.

כי ביטחוננו – תלוי בתורה.