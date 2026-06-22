פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום חמור נגד שני צעירים מהעיר, לאחר שעל פי הנטען דקרו נהג בן 45 באכזריות בעקבות ויכוח קצר על נהיגה בכביש. עידו דקל (21) ונחמן ביטון (19) מואשמים בחבלה חמורה בנסיבות מחמירות, לאחר שעקבו אחר הקורבן ותקפו אותו באמצעות סכין וכלב.

על פי כתב האישום שהגיש עו"ד עידן איבגי מפרקליטות מחוז דרום, האירוע החל לפני כחודש כאשר המתלונן נסע ברחובות באר שבע יחד עם אמו בת ה-78. הנאשמים נסעו ברכב במקביל ועצרו ברמזור אדום לצד רכבו של המתלונן.

כאשר הרמזור התחלף לירוק, החל המתלונן בנסיעה איטית, בעוד הנאשמים עקפו אותו מימין תוך חציית קו הפרדה רצוף. לאחר שחצו את הצומת, עקף המתלונן את רכבם של הנאשמים, חסם את המשך נסיעתם וירד מרכבו כדי לשוחח עמם על התנהגותם המסוכנת בכביש.

"לא ככה עושים ולא נוסעים ככה"

במהלך השיחה אמר המתלונן לביטון: "חבר, לא ככה עושים ולא נוסעים ככה, אם אתה רוצה לחתוך לפחות תדליק וינקר". בתגובה השיב לו ביטון: "יש לך בעיות?". המתלונן השיב בשלילה, חזר לרכבו ונסע מהמקום, כשהוא משוכנע שהאירוע הסתיים.

אולם כעבור מספר דקות, כאשר המתלונן החנה את רכבו ופתח את תא המטען, הגיעו למקום הנאשמים שעקבו אחריו. הם עצרו בסמוך אליו וירדו מהרכב יחד עם אדם נוסף שזהותו אינה ידועה למאשימה. דקל נשא חפץ חד וביטון החזיק בכלב.

על פי הנטען בכתב האישום, דקל ניגש אל המתלונן ודקר אותו מספר פעמים ברגלו באמצעות החפץ החד. במהלך האירוע דקר אחד מהם את המתלונן גם בבטנו. לאחר מכן אמר לו דקל: "תראה מה עשיתי לרגל שלך", או מילים דומות לכך.

איום בכלב והימלטות מהמקום

בשלב זה ביקש דקל מביטון לשחרר את הכלב לעבר המתלונן, וביטון החל לקרב ולהרחיק את הכלב ממנו תוך הטלת אימה. המתלונן, שנפצע והחל לדמם, ניגש לספסל סמוך. לאחר מכן נמלטו הנאשמים מהמקום, והמתלונן פונה לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

זמן קצר לאחר מכן חזר דקל למקום ואסף את רכבו שנותר בזירה. עוד עולה מכתב האישום כי לאחר שביטון הבחין בשוטרים שהגיעו לביתו, הוא נמלט ולא אותר במשך כשבועיים.

בהמשך זיהו אותו שוטרים במתחם קניות בעיר. כאשר נכנסו אחריו למסעדה והזדהו בפניו, השליך לעברם סכין. המשטרה עצרה את שני החשודים והם הובאו לחקירה.

"סכסוך פעוט הוביל לאלימות חמורה"

בבקשת המעצר עד תום ההליכים ציין עו"ד איבגי כי קיים יסוד סביר לחשש שהנאשמים יסכנו את ביטחון הציבור. לדבריו, השניים בחרו לנקוט אלימות חמורה בעקבות סכסוך פעוט בכביש, עקבו אחר המתלונן, הגיעו למקום שבו עצר ותקפו אותו באמצעות סכין, תוך שימוש בכלב לצורך הטלת אימה.

לנאשמים יוחסו עבירות של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות והחזקת סכין שלא כדין. לביטון יוחסה בנוסף עבירה של הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו. התיק נחקר על ידי תחנת באר שבע נגב.

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועי אלימות בכבישים שהסתיימו בתוצאות קשות. רק לפני מספר חודשים נדקר נהג אוטובוס בעקבות ויכוח דומה בכביש, והמשטרה מזהירה מפני תופעה מדאיגה של הסלמה מהירה בסכסוכים תעבורתיים.