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"הוא שיחד את הילד"

חשד לחטיפת ילד בפתח תקווה: בן 10 אותר בבני ברק, בן 20 מירושלים - נעצר

ילד בן 10 נעדר במשך שעות מביתו בפתח תקווה | החיפושים הנרחבים הובילו לאיתורו בבני ברק - יחד עם בחור בן 20 | המשטרה מציינת כי ישנו חשש לחטיפה והחשוד נחקר ונעצר | אמו של הילד: "הוא שיחד את הילד בשרשרת "זהב", קנה לו פיצה, שכנע אותו לנסות לעשן" (חדשות)

7תגובות
חיפושים | אילוסטרציה (צילום: Tsafrir Abayov/Flash90)

אירוע חריג במרכז הארץ: מאות תושבים מפתח תקווה לצד כוחות החירום חיפשו במשך שעות אחר ילד בן 10 שנעדר ולא שב לביתו.

כעבור שעות, הילד, אותר בבני ברק יחד עם בחור בן 20 מירושלים. במשטרה אומרים כי ישנו חשש לחטיפה והנער החשוד נכלא ונחקר.

"שוטרי תחנת פתח תקוה ממחוז מרכז פתחו הלילה בחיפושים בעקבות דיווח בדבר ילד כבן 10 תושב העיר שנעדר משעות הערב", נמסר מהמשטרה, "שוטרי התחנה בצעו סריקות נרחבות וכן פעולות רבות הכוללות שימוש באמצעים טכנולוגיים".

עוד נמסר כי "במהלך החיפושים הנרחבים ובהכוונת שוטרי תחנת פתח תקוה, איתרו שוטרי תחנת בני ברק ממחוז ת"א את הקטין יחד עם תושב ירושלים כבן 20 בעיר בני ברק והשניים הובאו לתחנת פתח תקווה.

"חוקרי התחנה פתחו בחקירת האירוע בכדי לשפוך אור על נסיבות המקרה. בתום חקירתו החשוד נכלא והיום יובא לדיון בבית משפט בהתאם לצרכי החקירה".

אמו של הילד הנעדר הודתה לכל התושבים שהשתתפו בחיפושים וכתבה: "תודה רבה לכולם!!! עם ישראל היפה. אני מעדכנת שאנחנו בתחנה בחקירות, הבחור נעצר בחשד לחטיפה! הוא שיחד את הילד בשרשרת "זהב", קנה לו פיצה, שכנע אותו לנסות לעשן. והם נתפסו בבני ברק בעקבות דיווח. תעירו את עיניהם של הילדים, תשמרו עליהם, אני את השיעור שלי קיבלתי. שוב, תודה לכולם".
פתח תקווהנעדרחטיפה

7 תגובות

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4
שמחי (אותיות משיח) אחראי על מציאת ילדים ואפילו כשהוא באומן יש ניסים ב"ה
דני יוספי
3
חבל שלא מציינים בכתבה שהם לא דתיים , בני ברק ישר מקטלג
חבל שלא מציינים בכתבה שהם לא דתיים
הם לא דתיים הם חרדים. וזה יכול לקרות בכל העולם , דתיים וחרדים הם לא שונים מכל אדם אחר בעולם. התבלבלת.
צדיק המסיכות
2
הילד הסתובב לבד בשעה 22.30. לא שולחים ילדים לבד לגינה, גם אם צריך לוותר על כמה שעות של שקט מהילדים. כל פעם מזעזע אותי מחדש לראות ילדים לבד בגינה. הסכנות כ"כ רבות תפתחו את העיניים ותשגיחו על הילדים
מוזר
ילד בן 10 שיורד בצהריים לגינה - לגיטימי כתוב מפורש שנמצא בערב לאחר כמה שעות של חיפושים
מה מוזר
לא דולחים ילדים לגינה לבג גם לא בשעות הצהרייים, כדאי לשמוע הרצאות בנושא מוגנות ולהבין שהאנשים האלו מזהים מקומות שבהם ילדים לבד ומנצלים את זה. זה כן מוזר ולא לגיטימי לשלוח ילדים לבד לגינה בכל השעות ילדים רק עם השגחת מבוגר, אפשר לעשות תורנויות עם שכנות או בייביסיטר אבל לא לבד
ממש לא לגיטימי

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