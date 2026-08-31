אירוע חריג במרכז הארץ: מאות תושבים מפתח תקווה לצד כוחות החירום חיפשו במשך שעות אחר ילד בן 10 שנעדר ולא שב לביתו.

כעבור שעות, הילד, אותר בבני ברק יחד עם בחור בן 20 מירושלים. במשטרה אומרים כי ישנו חשש לחטיפה והנער החשוד נכלא ונחקר.

"שוטרי תחנת פתח תקוה ממחוז מרכז פתחו הלילה בחיפושים בעקבות דיווח בדבר ילד כבן 10 תושב העיר שנעדר משעות הערב", נמסר מהמשטרה, "שוטרי התחנה בצעו סריקות נרחבות וכן פעולות רבות הכוללות שימוש באמצעים טכנולוגיים".

עוד נמסר כי "במהלך החיפושים הנרחבים ובהכוונת שוטרי תחנת פתח תקוה, איתרו שוטרי תחנת בני ברק ממחוז ת"א את הקטין יחד עם תושב ירושלים כבן 20 בעיר בני ברק והשניים הובאו לתחנת פתח תקווה.

"חוקרי התחנה פתחו בחקירת האירוע בכדי לשפוך אור על נסיבות המקרה. בתום חקירתו החשוד נכלא והיום יובא לדיון בבית משפט בהתאם לצרכי החקירה".

אמו של הילד הנעדר הודתה לכל התושבים שהשתתפו בחיפושים וכתבה: "תודה רבה לכולם!!! עם ישראל היפה. אני מעדכנת שאנחנו בתחנה בחקירות, הבחור נעצר בחשד לחטיפה! הוא שיחד את הילד בשרשרת "זהב", קנה לו פיצה, שכנע אותו לנסות לעשן. והם נתפסו בבני ברק בעקבות דיווח. תעירו את עיניהם של הילדים, תשמרו עליהם, אני את השיעור שלי קיבלתי. שוב, תודה לכולם".