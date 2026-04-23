אילוסטרציה ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 )

"שתיתי קצת...די נו תוותר לי..בבקשה ממך..." - כך התחנן נהג בן 50 מאילת בפני שוטר תנועה שעצר אותו לבדיקה במהלך פעילות אכיפה של משטרת התנועה הארצית בעיר. אך הפעם, בניגוד לציפיותיו, הדברים לא הסתיימו בוויתור.

בבדיקה שערכו השוטרים התברר כי הנהג נסע בשכרות קיצונית - 526 מיליגרם אלכוהול לליטר אוויר נשוף, כמעט פי חמישה מהרמה המותרת. אך הנתון המדאיג ביותר התגלה כאשר בדקו השוטרים את עברו התעבורתי של הנהג: זו הפעם השלישית שהוא נתפס נוהג בשכרות. הנהג הובא לחקירה בפני בוחני התנועה במשטרת אילת, ובסיומה נכלא. מעצרו הוארך בבית המשפט ב-3 ימים נוספים, והרכב שבו נהג הושבת על ידי המשטרה. הפעילות התבצעה במסגרת מבצע "מחויבים לחיים" - תוכנית לאומית משולבת של אגף התנועה והרלב"ד למאבק בקטל בדרכים. במסגרת המבצע נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל במטרה לבלום את גל התאונות הקטלניות.

הנהג עם השוטר | צפו ( צילום: דוברות המשטרה )

"למה עשיתי את זה...?" - שאל הנהג את עצמו בתיעוד ממצלמת הגוף של השוטר, לאחר שהבין שהפעם לא יצליח להימלט מהחוק. התיעוד, שפרסמה דוברות המשטרה, מציג את רגעי המעצר ואת השיחה בין השוטר לנהג השיכור.

כזכור, בשבועות האחרונים מתגברת האכיפה בכבישי יהודה ושומרון כנגד עבירות תנועה מסכנות חיים. רק לפני מספר שבועות ביצעה המשטרה מבצע מיוחד בכבישי הדרום שבמהלכו נתפסו עשרות עברייני תנועה, ביניהם נהגים שיכורים וקטינים שנהגו ללא רישיון.

מדוברות המשטרה נמסר: "המשטרה תמשיך לפעול בנחישות לתפיסת עברייני התנועה והרחקתם מהכביש, ותפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה לתפיסתם, הבאתם ומיצוי הדין עימם. נהיגה בשכרות מסכנת חיי אדם, ולא נאפשר לעבריינים חוזרים להמשיך ולסכן את הציבור".