שוטרי מרחב גליל עצרו בימים האחרונים תושב ביר אל מכסור בן 18 בחשד למעורבות בתאונת פגע וברח חמורה, במהלכה נפגעו שני ילדים בני 8 באורח בינוני בעת ששיחקו בגן שעשועים בשפרעם.

החשוד, שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה, נכנס לגן השעשועים על קטנוע בנסיעה פראית, פגע בילדים ונמלט מהמקום.

האירוע התרחש לפני מספר חודשים בשעות הערב, כאשר התקבל דיווח במוקד משטרת ישראל על תאונת דרכים חריגה במיוחד סמוך לעיר שפרעם. על פי הדיווחים הראשוניים, קטנוע נכנס לתוך גן שעשועים בנסיעה מסוכנת ופראית, פגע בשני ילדים שהיו באותה עת במתקני המשחקים, ונמלט מהמקום מבלי להגיש להם עזרה או להמתין לכוחות ההצלה.

שני הילדים, בני 8, פונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי כשמצבם מוגדר בינוני. יחידת הבוחנים של מרחב גליל פתחה מיד בחקירה נרחבת ומעמיקה של האירוע החמור, תוך איסוף עדויות, סריקת מצלמות אבטחה באזור וגביית מידע מודיעיני.

במהלך החקירה הצליחו החוקרים להתחקות אחר זהותו של החשוד – תושב ביר אל מכסור בן 18 שמעולם לא הוציא רישיון נהיגה. על פי הממצאים, ביום האירוע נהג החשוד על קטנוע מסוג טימקס, נכנס לתוך גן השעשועים ונסע בתוכו באופן מסכן חיים. לאחר שפגע בילדות בעת ששיחקו בגן, נמלט החשוד מהזירה והסליק את כלי הרכב במבנה של קרוב משפחתו, רחוק מביתו, במטרה להעלים ראיות.

עם הפיכת החקירה לגלויה, פשטו כוחות המשטרה לפני כשלושה שבועות על ביתו של החשוד וביצעו את מעצרו. במהלך החיפוש שנערך בביתו נתפסו כדורי תחמושת וחומרים החשודים כסמים, מה שהחמיר את המצב המשפטי של החשוד.

במקביל נעצר גם בן משפחתו של החשוד, תושב המקום בן 22, שסייע לו להסליק את הקטנוע לאחר התאונה. בעת מעצרו של בן המשפחה נמצאו חלקים של קטנוע שעל פי החשד היה מעורב בתאונה ופורק במטרה להעלים ראיות. השניים נעצרו לחקירה ביחידת הבוחנים של מרחב גליל, ומעצרם הוארך היום בפעם השנייה עד לתאריך ט"ז באב תשפ"ו (16.8.26) בבית משפט השלום בחיפה.

רפ"ק רוני חינאוי, קצין אגף התנועה של מרחב גליל, מסר: "שוטרי משטרת ישראל ימשיכו לפעול בנחישות נגד נהגים עבריינים ועבירות בריונות בכביש במטרה למצות את הדין עם פורעי החוק. שוטרי מרחב גליל ימשיכו לבצע אכיפה נחושה בדגש על כלים דו גלגליים ומיקרומוביליטי ולנהל חקירות יסודיות גם נגד אלה שמשבשים זירות במטרה למצות גם עמם את מלוא חומרת הדין".