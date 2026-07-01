פרשת גניבות חריגה במיוחד נחשפה השבוע באילת, כאשר משטרת מרחב אילת השלימה חקירה של שורת התפרצויות סדרתיות לחדרי אורחים בבית מלון מרכזי בעיר.

החקירה, שהחלה לפני כשבועיים בעקבות דיווחים על גניבות רכוש מחדרי האורחים, העלתה דפוס פעולה מתוחכם שבמרכזו עמד עובד המלון עצמו. על פי הנמסר מדוברות המשטרה, ראשיתה של הפרשה בדיווח שהתקבל במשטרת מרחב אילת על חשד לגניבת רכוש מחדרי אורחים בבית המלון. יום לאחר קבלת הדיווח, נעצרו שני חשודים במעורבות במעשים, ומהחקירה המקיפה שנערכה התגלה תסריט מפתיע: אחד החשודים, עובד המלון, מסר לחברו כרטיס מיוחד המקנה גישה לכלל חדרי המלון.

אזיקים. אילוסטרציה ( צילום: Olivier Fitoussi /FLASH90 )

באמצעות כרטיס הגישה שקיבל מעובד המלון, נכנס החשוד השני לעשרות חדרים במלון וגנב מהם כסף מזומן, כרטיסי אשראי, תיקים וחפצים אישיים של האורחים. החקירה העלתה כי לאחר ההתפרצויות, הגיעו שני החשודים לחנויות שונות בעיר אילת וביצעו רכישות באמצעות כרטיסי האשראי שגנבו מהאורחים.

מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת בבית משפט השלום באילת. בתום שלוש הארכות מעצר, שוחרר החשוד בן ה-30 מאשדוד, עובד המלון, בתנאים מגבילים. החשוד השני, תושב קריית מלאכי בן 39, נותר במעצר לאורך כל תקופת החקירה.

עם סיום פעולות החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הגישה היום יחידת התביעות במשטרת מרחב אילת נגד החשוד המרכזי כתב אישום חריג הכולל 27 אישומים שונים. לצד כתב האישום, הגישה המשטרה בקשה למעצרו של החשוד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, בשל חומרת המעשים והיקפם הרחב.

הפרשה מצטרפת לשורה של מקרים בהם עובדי מלונות מנצלים את גישתם הבלתי מוגבלת לחדרי האורחים לצורכי גניבה. במקרה הנוכחי, שיתוף הפעולה בין עובד המלון לבין חברו אפשר ביצוע סדרתי של עשרות גניבות תוך ניצול אמון המעסיק והאורחים כאחד.