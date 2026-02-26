לוחמי מג״ב עוטף ירושלים עצרו היום (חמישי) במחסום המנהרות ליד ירושלים, יחד עם לוחמי המעברים, נהג בן 47, תושב העיר החרדית ביתר עילית - לאחר שנתפס מסיע שוהים בלתי חוקיים בתא המטען ברכבו.

זה קרה במהלך פעילות של הלוחמים במחסום. בשלב מסוים הלוחמים סימנו לנהג החרדי שישב ברכב, שעורר את חשד הלוחמים, לבדיקה.

הנהג לא נענה להוראות הכוחות והמשיך בנסיעה. כך מסרה הערב המשטרה. בהמשך הוא נחסם על ידי הלוחמים בסמוך ליציאה ממחסום המנהרות ונעצר.

במהלך בדיקת הרכב איתרו הלוחמים ארבעה חשודים שהסתתרו בתוך תא המטען של הרכב.

כלל החשודים, השוהים הבלתי חוקיים, וכן הנהג, נעצרו במקום והועברו להמשך חקירה באח״מ מג״ב עוטף ירושלים. כך מסרה המשטרה.

"לוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור שוהים בלתי חוקיים ומסיעיהם, תוך הפעלת כלל האמצעים המבצעיים העומדים לרשותם, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולמנוע פגיעה בסדר הציבורי ובחוק", נמסר מהמשטרה.