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פשיטת פתע

עם נשקים שלופים על הפיגומים: פועלי בניין נשלפים מהמחבוא באזור ירושלים 

לוחמי משמר הגבול של מחוז ירושלים פשטו על אתר בנייה, בעקבות חשד ממוקד להעסקת פועלים בניגוד לחוק. בסריקות סוערות על הפיגומים, שכללו שליפת נשקים, אותרו חשודים שניסו להתחבא | צפו (בארץ)

| צילום: צילום: דוברות המשטרה

דרמה מותחת בשעת צהריים באתר בנייה בהרי ירושלים: לוחמי משמר הגבול של מחוז ירושלים, שניהלו פעילות יזומה וממוקדת לאיתור שוהים בלתי חוקיים, פשטו בצורה מתוזמנת על מתחם עבודה בשטח המועצה המקומית אבו גוש.

הכוחות הגיעו למקום בעקבות מידע וחשד מוקדם כי במקום מועסקים פועלים פלסטינים ללא היתרי שהייה ועבודה כחוק. בסרטון מרגעי הפעולה הדרמטיים, המתפרסם בכתבה זו, נראים הלוחמים כשהם חתרו למגע, עלו על הפיגומים הגבוהים עם נשקים שלופים, וסרקו קומה אחר קומה עד לאיתור החשודים במעמקי שלד הבניין.

במהלך הסריקות היסודיות, נתקלו הלוחמים בשני פלסטינים מיהודה ושומרון שניסו להיטמע באתר. בדיקה מהירה של מסמכיהם העלתה כי הם אינם מחזיקים באישורי שהייה כדין בשטחי המדינה. הלוחמים עצרו את השניים באופן מיידי, אך הפעילות לא נעצרה שם; במקום אותר ועוכב גם תושב אבו גוש, אשר על פי החשד שימש כמעסיקם הישיר של הפועלים ואיפשר את עבודתם בניגוד לחוק. כל שלושת המעורבים נכבלו והועברו ישירות לתחנת להמשך חקירה פלילית.

האירוע המדובר באבו גוש אינו נקודתי, אלא מהווה חלק משרשרת מבצעים נרחבת שמנהלים לוחמי משמר הגבול בכל רחבי הארץ. במערכת הביטחון מסבירים כי המאבק בתופעת השב"חים עלה מדרגה, תוך שימת דגש מיוחד לא רק על הפועלים עצמם, אלא בעיקר על "צינורות החמצן" שלהם בעורף ישראל – המעסיקים, המלינים והמסיעים. פשיטות פתע מסוג זה באתרי בנייה צפויות להימשך באופן אינטנסיבי במטרה לצמצם את הסיכונים הביטחוניים והפליליים הנלווים לתופעה.

משטרהשוהה בלתי חוקיאבו גוש

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