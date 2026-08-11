מבצע ענק בדרום הארץ: עשרות חשודים נעצרו בחשד לפרוטקשן וסחיטה

מבצע אכיפה נרחב התנהל הבוקר (שלישי) במרחב לכיש, במסגרתו נעצרו עשרות חשודים בפרשה חמורה של פרוטקשן וסחיטה באיומים. המעצרים הם פרי חקירה סמויה ממושכת שניהלה היחידה המרכזית של מרחב לכיש בשיתוף לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב.

החקירה, שהתנהלה במהלך החודשים האחרונים, התמקדה בעבירות פרוטקשן וסחיטה באיומים שפגעו בביטחון הציבור ובתחושת הביטחון של תושבי הדרום בגזרת מרחב לכיש. במסגרת החקירה נאספו ראיות וממצאים נגד עשרות חשודים, בהם יעדים מרכזיים של המחוז הדרומי ומעורבים נוספים.

לפנות בוקר, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, הובילו בלשי ימ"ר לכיש, לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ושוטרי חטיבת סה"ר, בשיתוף כוחות נוספים של המחוז הדרומי ויחידות משטרתיות מיוחדות, פשיטה נרחבת על בתיהם של החשודים.

הפעילות המשטרתית התרחשה במספר מוקדים: באשדוד, בקריית גת ובמוקדים נוספים ברחבי הארץ. במהלך הפשיטה בוצע מעצרם של עשרות חשודים שהועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מרחב לכיש.

החשודים שנעצרו יובאו בהמשך היום לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה. על פי החשד, החשודים היו מעורבים בפעילות שיטתית של פרוטקשן וסחיטה באיומים שפגעה בתושבי האזור.

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי, התייחס הבוקר למבצע ואמר: "משטרת ישראל ממשיכה לפעול בנחישות נגד ארגוני הפשיעה החמורה והמאורגנת, נפרק את תשתיות הפרוטקשן בכל רחבי הארץ".