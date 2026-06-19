חוות סוסים הפכה למחבוא: 4 שב"חים נתפסו עם 2 אקדחים טעונים

פעילות מבצעית ממוקדת של בלשי ימ"ר מג"ב צפון, יחד עם לוחמי המשמר הלאומי הצפוני, הובילה אמש (שלישי) לחשיפת מחבוא של שוהים בלתי חוקיים בחוות סוסים ביישוב ציפורי שבצפון. במהלך הפשיטה נתפסו ארבעה תושבי שטחים ללא אישורי שהייה, לצד שני אקדחים טעונים במחסניות מלאות.
הפעילות החלה בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ביחידה המרכזית של מג"ב צפון, המצביע על שהייתם של פלסטינים ללא היתרים בחווה חקלאית השייכת, על פי החשד, לתושב נצרת. הכוחות הגיעו למקום באופן סמוי ורגלי, סגרו על המתחם ופשטו על החווה בשעות הלילה המאוחרות.
עם כניסת הכוחות לחווה, עצרו הלוחמים ארבעה חשודים ששהו במקום. בבדיקה שנערכה במקום התברר כי כולם תושבי שטחים ללא אישורי כניסה ושהייה כחוק בישראל. במהלך חיפוש מדוקדק שבוצע בחווה, ובסמוך למקום בו שהו החשודים, אותרו שני אקדחים כשהם טעונים במחסניות מלאות - ממצא המעיד על סכנה ביטחונית ממשית.
הנשקים נתפסו והועברו להמשך חקירה ומיצוי ראיות. מספר שעות לאחר הפעילות, הגיעו כוחות המשטרה לביתו של בעל החווה, תושב נצרת, ועצרו אותו בחשד להעסקת השוהים הבלתי חוקיים. כלל החשודים שנעצרו הועברו להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מג"ב צפון.
במשטרת ישראל ובמשמר הגבול הבהירו כי הם רואים בחומרה רבה עבירות של העסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים. "תופעות אלו עלולות לשמש בין היתר גורמים עוינים ולפגוע בביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה, תוך הדגשה כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות נגד כל גורם המעורב בכך.
הפעילות בציפורי מצטרפת לשורה של מבצעי אכיפה נרחבים שמבצעות יחידות מג"ב ברחבי הארץ במטרה לסכל את תופעת השהייה הבלתי חוקית ולמנוע את הסיכונים הביטחוניים הכרוכים בה. רק לפני מספר ימים תפסו כוחות המשטרה עשרות שוהים בלתי חוקיים במוקדים שונים ברחבי הארץ, תוך הדגשת הנחישות להמשיך במאבק בתופעה.
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